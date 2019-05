Il presidente del Genoa Enrico Preziosi non ha gradito la vittoria dell'Empoli a Genova contro la Sampdoria. Un successo che ha riaperto completamente la lotta per la salvezza, mettendo in grandissima difficoltà proprio il suo Grifone, a un solo punto dalla zona retrocessione.

Queste le parole a Primo Canale del patron rossoblu: "E' stata una buffonata. Al primo gol ho spento la tv. La vittoria dell'Empoli l'avevo immaginata…".

SPORTAL.IT | 13-05-2019 14:03