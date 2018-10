Preziosi: "Ci hanno ridimensionati"

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi è molto deluso dopo la sconfitta contro il Parma. Queste le sue parole in zona mista dopo il match: "Sono molto amareggiato per questa sconfitta, è inaspettata per me. Il Parma oggi ha meritato di vincere, ci ha messo sotto e non ha rubato niente: questa è una sconfitta che ci ridimensiona e ci dice che il campionato comincia adesso, che il nostro obiettivo è sempre lo stesso, di non fare sogni ma pensare a registrare questa squadra che spesso regala troppo possibilità".

"Noi forse abbiamo interpretato male la partita o siamo stati messi male in campo: l’anno scorso la certezza era la difesa, ora con otto giocatori non riusciamo a registrarla, non possiamo regalare tre gol al Parma così. Radu colpevole sul gol di Rigoni? Chi ha segnato mi sembra fosse solo, poi si può dare la colpa al portiere o alla difesa. Pandev poteva essere della partita? Io tra lui e Medeiros oggi avrei mandato in campo Goran, ma in settimana non li vedo io: magari l’allenatore avrà visto Pandev non al meglio, fatto sta che abbiamo affrontato male la gara".

SPORTAL.IT | 07-10-2018 16:05