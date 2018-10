Preziosi: "Il prezzo di Piatek lo faccio io"

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Preziosi ha parlato del tanto chiacchierato Piatek, il bomber del momento: "Sono assediato, ma ribadisco: non andrà via a gennaio perché Piatek è essenziale per il Genoa e io devo pensare al Genoa. Poi, non prendiamoci in giro, lo so che lo porteranno via perché è stratosferico e gli moltiplicheranno l'ingaggio per dieci: ci guadagnerà lui, ci guadagnerà il Genoa e noi punteremo su Favilli".

Il numero uno dei Grifone parla anche del prezzo dell'attaccante polacco: "Nessuna clausola, il prezzo lo faccio io: chi vorrà Piatek dovrà essere serio e parlare con me, il resto lo considererò malcostume".

SPORTAL.IT | 17-10-2018 09:15