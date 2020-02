Il presidente del Genoa Preziosi ha spiegato a margine dell'evento 'United For The Heart' il mancato arrivo di Juan Manuel Iturbe a Genova: "Ero in Germania ma da quello che ho capito ci sono stati dei problemi, non dico fisici, ma che non aveva superato. Così non ci siamo presi la responsabilità di un malanno che si portava avanti da tanto tempo".

"Se i dottori hanno dei dubbi io non posso prenderlo. Mi dispiace moltissimo".

SPORTAL.IT | 04-02-2020 14:53