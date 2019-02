Preziosi: "Piatek? Abbiamo colto l'occasione"

Preziosi, a margine dell'evento United For Genova, è tornato sulla cessione di Piatek al Milan: "Agisco per il bene del Genoa sempre, avevamo bisogno di quel tipo di vendita, abbiamo colto l'occasione a queste cifre. Lo avevo scelto io in Polonia, ora il Milan ha speso tanti soldi ed è giusto che lui si dimostri all'altezza".

Il patron del Grifone si è soffermato anche sul neo acquisto Sanabria (inizio alla grande per l'ex Betis): "Sanabria? E' ancora presto, i gol fanno piacere ma questo non vuol dire che segnerà ancora. E' un grande giocatore e ci aiuterà a uscire dalle zone basse della classifica".

SPORTAL.IT | 05-02-2019 08:15