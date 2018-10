Preziosi scuote il Genoa: via Ballardini

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi passa alle vie di fatto. Dopo aver aspramente criticato Davide Ballardini per la sconfitta casalinga contro il Parma, il patron del Grifone ha deciso di esonerare l'allenatore di Ravenna nonostante l'avvio positivo in campionato con 4 vittorie e 3 sconfitte.

In panchina torna il croato Ivan Juric, ancora sotto contratto con il club fino al giugno 2019, che aveva già guidato la squadra dal giugno 2016 al febbraio 2017, quando lasciò il posto ad Andrea Mandorlini, e dal 10 aprile fino al 5 novembre del 2017.

Preziosi si era in precedenza confrontato con il dg Perinetti e il ds Donatelli, che invece spingevano per la conferma di Ballardini. Ma il patron ha voluto sfruttare la sosta del campionato per permettere a Juric di ambientarsi e ha deciso di dare subito una virata alla situazione.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 14:55