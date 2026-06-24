Preziosi si sbilancia con Criscitiello su De Laurentiis, la bocciatura senza appello di Malagò alla FIGC

L'ex patron del Genoa si scatena a Sportitalia, le frecciate al n.1 azzurro hanno antiche matrici, dal mercato al bambolotto ispirato a Osimhen

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Forse perché il presidente del Napoli avrebbe voluto farlo lui, Enrico Preziosi, che è nato ad Avellino ma ha sempre tifato per gli azzurri, fatto sta che tra l’ex patron del Genoa e De Laurentiis non è mai corso buon sangue. La storia è ricca di precedenti polemici, non stupisce più di tanto perciò che, intervenuto a Sportialia, l’imprenditore irpino abbia avuto parole al fiele per Adl.

La bocciatura di Preziosi

Interrogato dal direttore Michele Criscitiello, munito di lavagna e pennarello, Preziosi ha dato i voti ai presidenti di A e quando è arrivato a De Laurentiis ecco la solenne bocciatura: “A De Laurentiis darei 4 meno meno, è antipatico e spocchioso, non andrei mai a cena con lui”.

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Le liti Preziosi-De Laurentiis

Che tra i due non ci sia mai stato buon sangue lo si era intuito presto. Nel 2011 quando alla cerimonia dei calendari De Laurentiis, scontento degli accoppiamenti a ridosso delle sfide di Champions, lasciò la sua poltrona in malo modo, usando un linguaggio offensivo e scappò dalla sala dopo aver fermato un ragazzo in scooter cui ha chiesto un passaggio. Una sceneggiata che scatenò Enrico Preziosi, «De Laurentiis continua a fare ciò che fa nello spettacolo. Ma il calcio è diverso dal cinema. Dico all’amico Aurelio: basta, hai stufato con queste esternazioni. Essere presi a parolacce non va bene. Abbiamo bisogno di toni più bassi e tranquilli. Auspico una sanzione disciplinare».

Gli scontri sul mercato

Anni dopo lo stesso Preziosi si lamentò a Il Mattino: “Non siamo mai riusciti a fare un affare insieme io e De Laurentiis. Nonostante al Napoli piacessero Milito, Piatek, Kouamé, non ci siamo riusciti. Non è facile dialogare con lui. Ci siamo anche incontrati a volte a Roma, non siamo riusciti a fare mai un’operazione insieme, a parte Mesto e Pavoletti”.

Il bambolotto ispirato a Osimhen l’ultima goccia

L’ultima goccia che fece rompere i rapporti tra i due nel 2023, quando la Giochi Preziosi del patron rossoblù propose un bambolotto con fascia, maglia azzurra e i tratti distintivi di Osimhen, all’epoca bomber del Napoli, con la maschera nera e i capelli corti, ricci e gialli. Il Cicciobello Bomber costava 70 euro, La società di De Laurentiis espresse sdegno, dichiarando che il prodotto non era stato autorizzato né dal club né dal giocatore e minacciò azioni legali per tutelare i propri diritti di immagine, diffidando l’azienda dal proseguire con la commercializzazione del giocattolo.

I due presidenti sono anche finiti più volte nel mirino della giustizia sportiva contemporaneamente per le loro intemperanze e le dichiarazioni al vetriolo contro arbitri e designatori. Le polemiche hanno riguardato spesso le direzioni di gara e i calendari.

La bocciatura di Malagò

Nel corso dell’intervento a Sportitalia Preziosi ha anche espresso il suo totale dissenso sull’elezione di Malagò: “Assolutamente non avrei votato per lui. Abbiamo cambiato per non cambiare. Una persona che è stata nello sport per 65 anni può fare un passo indietro. Se avessi dovuto scegliere avrei scelto Abete non Malagò“.