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Preziosi si sbilancia con Criscitiello su De Laurentiis, la bocciatura senza appello di Malagò alla FIGC

L'ex patron del Genoa si scatena a Sportitalia, le frecciate al n.1 azzurro hanno antiche matrici, dal mercato al bambolotto ispirato a Osimhen

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Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Forse perché il presidente del Napoli avrebbe voluto farlo lui, Enrico Preziosi, che è nato ad Avellino ma ha sempre tifato per gli azzurri, fatto sta che tra l’ex patron del Genoa e De Laurentiis non è mai corso buon sangue. La storia è ricca di precedenti polemici, non stupisce più di tanto perciò che, intervenuto a Sportialia, l’imprenditore irpino abbia avuto parole al fiele per Adl.

La bocciatura di Preziosi

Interrogato dal direttore Michele Criscitiello, munito di lavagna e pennarello, Preziosi ha dato i voti ai presidenti di A e quando è arrivato a De Laurentiis ecco la solenne bocciatura: “A De Laurentiis darei 4 meno meno, è antipatico e spocchioso, non andrei mai a cena con lui”.

Le liti Preziosi-De Laurentiis

Che tra i due non ci sia mai stato buon sangue lo si era intuito presto. Nel 2011 quando alla cerimonia dei calendari De Laurentiis, scontento degli accoppiamenti a ridosso delle sfide di Champions, lasciò la sua poltrona in malo modo, usando un linguaggio offensivo e scappò dalla sala dopo aver fermato un ragazzo in scooter cui ha chiesto un passaggio. Una sceneggiata che scatenò Enrico Preziosi, «De Laurentiis continua a fare ciò che fa nello spettacolo. Ma il calcio è diverso dal cinema. Dico all’amico Aurelio: basta, hai stufato con queste esternazioni. Essere presi a parolacce non va bene. Abbiamo bisogno di toni più bassi e tranquilli. Auspico una sanzione disciplinare».

Gli scontri sul mercato

Anni dopo lo stesso Preziosi si lamentò a Il Mattino: “Non siamo mai riusciti a fare un affare insieme io e De Laurentiis. Nonostante al Napoli piacessero Milito, Piatek, Kouamé, non ci siamo riusciti. Non è facile dialogare con lui. Ci siamo anche incontrati a volte a Roma, non siamo riusciti a fare mai un’operazione insieme, a parte Mesto e Pavoletti”.

Il bambolotto ispirato a Osimhen l’ultima goccia

L’ultima goccia che fece rompere i rapporti tra i due nel 2023, quando la Giochi Preziosi del patron rossoblù propose un bambolotto con fascia, maglia azzurra e i tratti distintivi di Osimhen, all’epoca bomber del Napoli, con la maschera nera e i capelli corti, ricci e gialli. Il Cicciobello Bomber costava 70 euro, La società di De Laurentiis espresse sdegno, dichiarando che il prodotto non era stato autorizzato né dal club né dal giocatore e minacciò azioni legali per tutelare i propri diritti di immagine, diffidando l’azienda dal proseguire con la commercializzazione del giocattolo.

I due presidenti sono anche finiti più volte nel mirino della giustizia sportiva contemporaneamente per le loro intemperanze e le dichiarazioni al vetriolo contro arbitri e designatori. Le polemiche hanno riguardato spesso le direzioni di gara e i calendari.

La bocciatura di Malagò

Nel corso dell’intervento a Sportitalia Preziosi ha anche espresso il suo totale dissenso sull’elezione di Malagò: “Assolutamente non avrei votato per lui. Abbiamo cambiato per non cambiare. Una persona che è stata nello sport per 65 anni può fare un passo indietro. Se avessi dovuto scegliere avrei scelto Abete non Malagò“.

Preziosi si sbilancia con Criscitiello su De Laurentiis, la bocciatura senza appello di Malagò alla FIGC Ansa

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