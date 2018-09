Preziosi tuona: 'Mai affari tra Genoa e Napoli'

Nel giorno in cui anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella fa gli auguri al Genoa per il 125° compleanno di quello che è il club calcistico più antico d’Italia, il presidente Enrico Preziosi ha parlato anche di mercato.

Dal rammarico per la panchina cui è costretto alla Juventus l’ex portiere e capitano rossoblù Mattia Perin, fino ai riflettori di tanti top club accesi sul talento di Kryzsztof Piatek, l’attaccante polacco già autore di sette reti nelle prime tre gare ufficiali tra Coppa Italia e campionato.

Sull’ex Cracovia ci sarebbe addirittura l’interesse del Barcellona, ma Preziosi, intervenuto a 'Radio Marte', non ha fretta di venderlo ed è già certo di dove Piatek non giocherà, il Napoli:

"La storia ha detto e dimostrato che tra Genoa e Napoli nessun affare è possibile per cui non riusciamo ad essere né, compratori, nè venditori col club azzurro – ha detto il presidente del Genoa – E comunque Piatek è un giocatore importante per noi, ma ancora deve dimostrare il suo valore".

SPORTAL.IT | 07-09-2018 14:25