"Prigione e buttare la chiave": Conte alla carica con i razzisti

Antonio Conte è pronto per il suo primo derby di Milano. Ma non solo. Il tecnico dell’Inter non si tira indietro nel parlare del problema razzismo. “Qualsiasi forma di insulto lo è, in Italia si va sempre a peggiorare – osserva -. Dopo tre anni, son tornato e ho trovato solo regressione. Si scrive solo per fomentare odio. Italia peggiorata all’ennesima potenza e siamo colpevoli tutti. Stiamo parlando di qualcosa che educa le nuove generazioni alla violenza che non va fomentata”.

“In Inghilterra – aggiunge – se due o tre provano a far qualcosa, li mettono in prigione e buttano la chiave. Qui si va allo stadio per insultare il calciatore, l’avversario, i colori. Sarebbe bello incitare la propria squadra. I bambini avrebbero bisogno di sentire questo e non osservare ambienti borderline”.

C’è spazio anche per spegnere la polemica Brozovic-Lukaku. “Mi han detto che è normale sentire certe chiacchiere. Non può essere una scusa e accettare queste situazioni. Bisognerà abituarsi. Altri club sono più bravi a nascondere certe cose, noi dobbiamo crescere anche fuori dal campo”.

Poi, però, si parla di derby: “Affrontiamo una buonissima squadra che è il Milan. Lo giocheremo come merita d’essere giocato. Non ci spaventa il risultato della prima in Champions“.

Spazio anche per i complimenti a Giampaolo: “Quello che ha ottenuto lo ha meritato. Entrambi abbiamo fatto la gavetta. Lui ha meritato questa grande occasione, ha dimostrato di essere preparato, ossessionato com’è dal calcio come il sottoscritto. Complimenti a lui”.

Chiusura sulle parole del suo maestro Trapattoni, che in passato definì l’Inter “una centrifuga”. “Quello che dicono i maestri non si discute. Sapete quanto sono affezionato al mister e quanto gli devo. Certo non è semplice, bisogna cercare di essere capaci di estirpare cattive abitudini”.

SPORTAL.IT | 20-09-2019 17:08