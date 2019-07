Prima amichevole per la nuova Roma, Dzeko gioca e segna

Roma in campo a Trigoria contro il Tor Sapienza, nella prima amichevole prestagionale della squadra di Paulo Fonseca. Che in campo manda anche Edin Dzeko, pronto a rispondere alla sua maniera: con il gol.

Il punteggio finale recita 12-0 per i giallorossi, ma la vera curiosità sta in alcune decisioni tattiche del nuovo allenatore: intanto lo schema, un 4-2-3-1 che presenta nel primo tempo Schick come centravanti e nel secondo proprio Dzeko, poi la nuova posizione di capitan Florenzi utilizzato come esterno sinistro delle tre mezzepunte.

In campo anche i neo acquisti Pau Lopez e Spinazzola, in campo nel primo tempo con l'ex laterale di Atalanta e Juventus schierato nel ruolo di terzino sinistro. Grandi protagonisti diventano Shick e Antonucci, entrambi autori di tre reti a testa. Da sottolineare anche la doppietta di Florenzi in chiusura di partita e le marcature di Perotti (su rigore), Spinazzola, Under, il giovane Spinozzi e come detto Dzeko. Che continua però ad essere uno dei nomi più chiacchierati di questo calciomercato estivo.

SPORTAL.IT | 18-07-2019 20:22