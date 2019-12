Prima gaffe social di Ibra? Il web si scatena

L’Ibra-day è stato celebrato in ogni maniera: dopo che anche il Milan ha ufficializzato il ritorno dello svedese il mondo del web si è scatenato. Tra nostalgici, pessimisti, sarcastici ed entusiasti sono state toccate tutte le corde del potenziale tifoso, che sia o no rossonero. E c’è anche chi ha voluto pizzicare il bomber per una presunta gaffe.

LA FOTO – Un utente infatti fa notare che nell’annunciare il suo trasferimento al Milan Ibra ha postato la stessa foto che utilizzò quando andò al Manchester United, ovvero una sua immagine con tuta bianca “angelica” che fa braccio di ferro col diavolo.

IL TWEET – Ecco dunque l’accusa: “La minestra riscaldata potrà non esser tale sul campo, ma di certo lo è sui social. Ha utilizzato la stessa foto postata per il rinnovo col ManUtd. n un mondo di social, uno che guadagnerà 3 milioni per 5 mesi poteva dare mandato a un smm più creativo, suvvia. Sarà stato voluto (anzi, lo è) ma è una minestra riscaldata. Poteva pensare a qualcosa di più originale che a una foto specchiata di 3 anni fa con scritto “Un altro diavolo”…”.

L’IDEA- Che la cosa sia voluta è palese come si legge anche nella didascalia della foto (“stesso Zlatan, diavolo diverso, Milan arrivo”) anche se per qualcuno denota scarsa fantasia.

LE REAZIONI – La maggioranza dei tifosi rossoneri però pensa ad altro: “Se facesse 15 gol nei prox 6 mesi, può mettere anche la foto della patente” o anche: “Chissenefrega dell’immagine..per me poteva metterci anche un lecca lecca. L’importante è che riesca ad aiutare questo povero diavolo (same Zlatan poor Devil)”.

MEDICINA – C’è chi osserva: “Infatti l’ha pure scritto, basta conoscere un inglese basilare per comprenderlo” e chi resta preoccupato ma per altri motivi: “Ibra per il Milan è una medicina data a un malto grave senza sapere se davvero servirà a guarirlo o se risulterà un placebo. Sarebbe stato meglio non averne bisogno. Ora bisogna sperare che funzioni. O che almeno ne allevi le sofferenze. Sarebbe già qualcosa”.

DUBBI? – Il popolo rossonero resta diviso: “La teoria del capo spogliatoio addirittura scritta nero su bianco sul contratto non so se sia vera ma sarebbe una ennesimo errore. Sarebbe come mandare Rambo a trattare e firmare un armistizio..” e infine: “Poi però quando Ibrahimovic farà la differenza non vi voglio sul carro eeee. Ricordatevelo io mi ricorderò di voi uno ad uno”.

SPORTEVAI | 28-12-2019 09:06