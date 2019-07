Prima gioia per Davies, Rea allunga in classifica

Chaz Davies, pilota britannico della Ducati, ha conquistato gara-2 del GP degli Stati Uniti, corso sul circuito di Laguna Seca.

Si tratta della prima vittoria del campionato Superbike 2019 per Davies, capace di approfittare di una Ducati parsa superiore anche alla Kawasaki del leader del Mondiale Jonathan Rea, classificatosi secondo. A completare il podio il turco Razgatlioglu, anch'egli su Kawasaki. Nono Marco Melandri.

Continua il momento no, invece, per Alvaro Bautista: lo spagnolo, caduto sia in gara-1 sia nella Superpole Race, non riesce a resistere in sella alla sua Ducati Panigale V4-R e si ritira poco dopo l'inizio di gara-2, perdendo altri 20 punti rispetto al suo concorrente diretto per la conquista di un titolo che si fa sempre più lontano.

Con la conclusione del weekend americano, la Superbike si prende una lunga pausa: il prossimo fine settimana di gare è previsto per il 7 e l'8 settembre, sul circuito portoghese di Portimao.

SPORTAL.IT | 14-07-2019 23:51