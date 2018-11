Prima giustiziere e ora obiettivo: Ecco la Juve chi vuole

L’ha fatta piangere ma chissà che non possa essere motivo di sorrisi futuri per la Juventus. Juan Mata è stato l’artefice della rimonta del Manchester United a Torino: la sua punizione fatata a 4′ dal termine ha dato il la al rovesciamento clamoroso del risultato dell’Allianz, prima dell’autogol finale ma il talentuoso spagnolo è anche uno degli obiettivi di mercato per la prossima stagione. Così come Ronaldo l’anno scorso, con la splendida rovesciata a Torino, fece balenare per la prima volta l’idea di vestirlo di bianconero, ecco che la storia potrebbe ripetersi. Fai gol alla Juve e la Juve ti prende. Un’idea che il ds Paratici sta accarezzando perchè lo spagnolo non è contento del minutaggio che gli sta riservando Mourinho, che non lo ritiene un titolarissimo. Il 30enne fantasista ha un contratto di 8,36 milioni di euro annui con i Red Devils ma il suo contratto scade a giugno e finora non si è arrivati ad un accordo per il rinnovo. Da gennaio sarà libero di contrattare con qualsiasi club che in estate potrebbe prenderlo a parametro zero, una delle specialità di casa-Juventus da sempre.

QUANTI PRETENDENTI – L’asturiano piace anche al Valencia e all’Arsenal oltre che a numerosi club spagnoli ma la prospettiva di giocare con Cr7 è assai allettante. La Juve oggi come oggi ha un fascino superiore a quello di tantissime altre società nobili e proprio Mata potrebbe essere l’uomo giusto per lanciare meglio a rete Cristiano Ronaldo. Arrivato nel 2014 a Manchester per 37,1 milioni di sterline oggi potrebbe lasciare gratis la Premier e il Manchester. Una nuova beffa per i Red Devils dopo l’affare Pogba, preso a zero quando era nelle giovanili del club inglese. Il giocatore ha già dato mandato al suo procuratore di guardarsi in giro anche se si aspetta che la prova di Torino possa bastargli per recuperare un posto da titolare fisso. Quella punizione è stata uno spettacolo: “Avevo convinzione di riuscire a segnare e ho detto ad Ashley Young che me la lasciasse battere perchè ero sicuro di poter superare la barriera, per l’importanza della gara penso sia uno dei gol più importanti che abbia segnato”. Anche perchè potrebbe valere un ingaggio con la Juve per le prossime stagioni.

SPORTEVAI | 09-11-2018 10:12