La prima Italia di Baldini: cambio modulo, tre punti fermi e la tentazione Inacio, la formazione contro Lussemburgo

Il ct ad interim si prepara al debutto nell'amichevole in programma a Lussemburgo: dopo il disastro di Zenica si riparte dal 4-3-3, ecco il possibile undici

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Ecco la prima Italia di Silvio Baldini, molto più di un semplice ct ad interim. Sarà pure stato prestato dall’Under 21 per colmare il vuoto lasciato da Gattuso, ma il vulcanico tecnico di Massa si è già fatto apprezzare per coraggio, idee, sincerità e per quella voglia smisurata di provare a rialzare una Nazionale uscita in ginocchio da Zenica. Ora, però, arriva l’esame del campo. L’amichevole contro Lussemburgo, da molti etichettata erroneamente come inutile, rappresenta invece un banco di prova importante. Perché, Donnarumma a parte, non scenderanno in campo i protagonisti dei fallimenti di Euro 2024, della Nations League e delle qualificazioni mondiali, ma quei giocatori che potrebbero rappresentare il futuro dell’Italia per molti anni. Il ct ha pochi dubbi per la prima delle due formazioni che dovrà schierare: si riparte da un nuovo modulo e da tre punti fermi.

Lussemburgo-Italia: svolta Baldini, si cambia modulo

La rivoluzione in 180 minuti. Spalletti e Gattuso hanno dimostrato di avere le idee piuttosto confuse sui sistemi di gioco da adottare. In particolare, l’attuale allenatore della Juventus ha cambiato così tanti moduli da arrivare quasi allo scontro con i giocatori, che chiedevano invece chiarezza.

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Del resto, la Nazionale non è un club: manca il contatto diretto e quotidiano con il gruppo e non si può certo insegnare calcio in una manciata di giorni. Baldini, invece, non ha dubbi: sarà 4-3-3. L’Italia modello Under 21 rompe con il recente passato e, magari, fornisce anche un prezioso suggerimento a chi sarà chiamato a raccogliere l’eredità del tecnico toscano.

I tre punti fermi della nuova Italia di Baldini

L’appuntamento tra Lussemburgo e Italia è fissato per mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg, con fischio d’inizio alle 20:45. C’è grande curiosità per l’undici che sceglierà Baldini, tuttavia il ct ha tre punti fermi. Tra i pali ci sarà capitan Donnarumma, che, dopo la sconfitta ai rigori nella finale playoff contro la Bosnia ed Erzegovina, ha voluto esserci a tutti i costi.

Sulla destra partirà titolare Palestra, sulle cui tracce c’è anche il Manchester City. Il 21enne terzino di proprietà dell’Atalanta, da tempo nel mirino dell’Inter, si candida a essere uno dei pezzi pregiati del mercato, ma, ora, ha in mente solo l’azzurro dell’Italia. In attacco il suo nuovo possibile compagno di squadra Pio Esposito, destinato a scalzare Retegui nelle gerarchie della Nazionale, ma soprattutto desideroso di cancellare il rigore sbagliato a Zenica.

Italia, la prima formazione di Baldini

Baldini ha ancora qualche piccolo dubbio di formazione. Davanti a Donnarumma si va verso una linea difensiva composta da Palestra, Comuzzo, Chiarodia – che ha collezionato 15 presenze in Bundesliga con il Borussia Mönchengladbach – e Ahanor, in vantaggio su Bartesaghi. Uno dei due centrali è insidiato da Mane, che gioca nel Borussia Dortmund. In mezzo al campo dovrebbero partire titolari Pisilli, Lipani e Ndour, con quest’ultimo in ballottaggio con Dagasso.

Se davanti la certezza è Pio Esposito (ma nella ripresa ci sarà spazio anche per Camarda), è sugli esterni alti che il ct non ha ancora sciolto le riserve. La tentazione si chiama Samuele Inacio, figlio d’arte e talento del Borussia Dortmund, ma in questo momento sono in vantaggio Fini e Koleosho.

Lussemburgo-Italia: le probabili formazioni