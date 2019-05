Prima notte di nozze con lite per Kragl e la Macari. O forse no

Iniziamo col dire che le versioni non coincidono e che i protagonisti si sono spesi perché della loro prima notte di nozzetrapelasse un’immagine corretta. L’affaireMacari si infittisce, dopo le indiscrezioni relative a una lite nel corso del dopo matrimonio culminata con la chiamata al 113, secondo quanto riferito dalla stessa agenzia ANSA, da parte della ciociara e del marito calciatore, il centrocampista del Foggia Oliver Kragl.

All’alba è giunta ai centralini della polizia di Stato una richiesta di intervento in Via Trinitapoli presso la sala ricevimenti ‘Tenimento San Giuseppe’, per una lite tra coniugi. La richiesta di soccorso – a quanto si apprende – pare sia stata fatta dalla showgirl che ha però poi smentito quanto asserito.

La stessa avrebbe raccontato alla polizia che avrebbe avuto un acceso diverbio per futili motivi col marito nel corso del quale sarebbero volati pesanti insulti. La soubretteaveva già provveduto a chiamare un taxi manifestando ai poliziotti l’intenzione di voler tornare a casa, portandosi dietro alcuni regali di nozze. Prima di farlo è risalita nella stanza della sala ricevimenti per riprendere la fede e l’anello di fidanzamento di grande valore che nella concitazione del momento aveva dimenticato. La mediazione degli agenti, a questo punto, sarebbe stata decisiva perché i due sposi tornassero d’amore e d’accordo.

VIRGILIO SPORT | 21-05-2019 16:27