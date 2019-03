Prima sconfitta per Ranieri, la Roma crolla a Ferrara

Prima sconfitta per Claudio Ranieri: la Roma perde per 2-1 contro la Spal a Ferrara nel secondo anticipo della ventottesima giornata di serie A: a Fares replica Perotti, decide il match un rigore di Petagna. Boccata d'aria per la squadra di Semplici, che sale a 26 punti, a +5 dalla zona retrocessione. Pesante battuta d'arresto per la Roma che resta al quinto posto a 47 punti, a -3 dall'Inter e a -4 dal Milan.

Primo tempo complicato per i giallorossi, che soffrono una Spal più determinata che mai a portare a casa il risultato. Dopo un'occasione in avvio di Murgia, la squadra di Semplici è passata in vantaggio al 22' con un colpo di testa di Fares su cross di Cionek. L'undici di Ranieri reagisce e crea tre occasioni nitide con Schick, Dzeko ed El Shaarawy: l'imprecisione degli attaccanti capitolini e Viviano permettono agli estensi di chiudere in vantaggio la prima frazione.

Roma tesa: durante l'intervallo al rientro negli spogliatoi Dzeko prima battibecca con Antenucci, poi con un dirigente della Spal e viene ammonito.

Ripresa, Ranieri opta per due cambi immediati, Zaniolo per Kluivert e Perotti per El Shaarawy: proprio Zaniolo al 52' trova in area Dzeko che steso da Cionek guadagna il penalty. Dal dischetto l'altro neo entrato Perotti non sbaglia.

Il pareggio dura però solo pochi minuti: al 57' Juan Jesus abbatte in area Petagna che dagli undici metri ritrova il vantaggio per i padroni di casa. La Roma preme ma fatica a creare chiare occasioni da gol. Al 73' Dzeko ne ha però una clamorosa: su lancio di Perotti il bosniaco con un aggancio delizioso evita Vicari e Bonifazi e costringe Viviano a una grande parata.

Finale di grande pressione per la Roma, che trova pochi varchi nell'impermeabile difesa ferrarese. Viviano non deve compiere altre parate nonostante il lungo recupero e al triplice fischio il Mazza esulta per la vittoria ritrovata (mancava da fine gennaio).

SPORTAL.IT | 16-03-2019 20:00