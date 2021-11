21-11-2021 20:29

Prima vittoria sulla panchina del Tottenham per Antonio Conte: gli Spurs hanno superato per 2-1 in rimonta in casa il Leeds di Bielsa, ribaltando la rete iniziale di James con i gol di Hojbjerg e Reguilon.

Dopo il triplice fischio il mister leccese si è lasciato andare, scatenandosi in campo e abbracciando tutti i giocatori.

Grazie a questo successo il Tottenham sale al settimo posto e mette ora nel mirino la zona Champions, distante quattro lunghezze.

OMNISPORT