Primo ko della Juventus, impresa del Genoa

Prima sconfitta in campionato per la Juventus di Allegri. Pochi giorni dopo l’impresa in Champions, i bianconeri privi di Cristiano Ronaldo vengono affondati per 2-0 dal Genoa a Marassi nell’anticipo delle 12.30 della ventottesima giornata di serie A. Il Grifone festeggia grazie alle reti dell’ex Sturaro e di Pandev. Vecchia Signora troppo brutta per essere vera, tanti gli errori difensivi e delude l’attacco senza CR7.

Primo tempo grigio per la Juventus, mai in grado di rendersi seriamente pericolosa e spesso in difficoltà in difesa. I bianconeri, in campo con una inedita difesa a tre, sono salvati da Perin e dal Var: al 17′ il portiere dei torinesi, ex di lusso, respinge miracolosamente una conclusione di Sanabria. Al 30′ l’arbitro Di Bello assegna un rigore ai padroni di casa per fallo di mano di Cancelo, ma il Var lo fa tornare sulla sua decisione: dopo il consulto video, il direttore di gara annulla il penalty per un fallo di mano di Kouamé precedente al tocco del portoghese. L’episodio surriscalda il Ferraris, ma non frena la squadra di Prandelli che crea un’altra grande chance con Rolon.

Ripresa, Allegri decide di tornare a 4 dietro viste le difficoltà nel primo tempo. Al 56′ ancora Var protagonista: Dybala segna di potenza su assist di Cancelo, ma Di Bello annulla grazie al supporto della tecnologia; Emre Can, che aveva dato il via all’azione, era in fuorigioco. Allegri gioca la carta Bernardeschi, dentro per Cancelo, Prandelli risponde con l’inserimento di Pandev e poi di Sturaro.

Proprio l’ex Juventus porta in vantaggio i padroni di casa al 72′: Sturaro, servito da Pandev, pesca il jolly da fuori area e beffa Perin. Allegri reagisce inserendo Kean per il deludente Mandzukic, poi è costretto a cambiare Bentancur, infortunato, per Spinazzola.

La Juve sbanda, e dopo una colossale occasione sprecata da Kouamé il Genoa raddoppia in contropiede grazie a Pandev, servito dall’ivoriano. E’ il colpo del ko, i bianconeri non riescono a reagire e incassano la prima sconfitta in campionato.

SPORTAL.IT | 17-03-2019 14:35