Primo stadio dedicato agli eSport, ecco com'è fatto e dove sarà

Lo Zhongxian E-Sports Stadium è la prima struttura al mondo realizzata appositamente per eventi e manifestazioni dedicate al settore eSport: lo stadio esportivo si trova a Chingqing, nella Cina occidentale, ed è stato completato alla fine del 2017 e aperta a dicembre. Conosciamo alcuni dettagli della costruzione grazie a un articolo pubblicato sul The eSport Observer.

L’arena è dotata di 7 mila posti e al suo esterno ci sono delle pareti di vetro con dei pannelli LED, proprio per far sì che l’intero edificio sia simile a un enorme schermo in grado di trasmettere agli spettatori ciò che accade all’interno.

Lo stadio è ispirato al simbolo dello yin e yang, così come ha dichiarato Barrie Ho, l’architetto che si è occupato della realizzazione dell’arena: le platee, infatti, si allungano ai lati proprio ricordando il simbolo e possono ospitare 13 mila persone, oltre alle 7 mila sedute al piano terra. “Volevo che il design dello stadio riflettesse la grande energia di questi eventi”- ha spiegato Ho.

La Cina non si limiterà alla costruzione dello Stadium, ma ha intenzione di realizzare un albergo poco distante dall’arena, proprio per ospitare i player esportivi. “Il numero di persone che guardano online gli eSport è maggiore di quello della NBA. Tutti credono che gli sport elettronici consistano in due persone che giocano tra di loro, ma non è così. È come un carnevale”- ha sottolineato l’architetto.

HF4 | 23-08-2018 08:30