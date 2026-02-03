Virgilio Sport
ALTRI SPORT

Qual è stato il primo Super Bowl della storia? Oggi mezzo mondo lo guarda, ma non è sempre stato così: la prima finalissima NFL

La prima edizione del Super Bowl non fu come le altre, anzi, ma permise di forgiare la leggenda di questo evento: ecco cosa successe

Pubblicato:

In America ci sono ricorrenze che uniscono la nazione oltre ogni limite sociale. Eventi che radunano le masse e che, di fatto, fermano il Paese per la loro durata. Uno di questi è il Super Bowl, la finale del campionato NFL di Football Americano, arrivato quest’anno alla sua edizione numero 60.

Ma non è sempre stato così. All’inizio, soprattutto alla primissima edizione, nessuno si immaginava la portata che avrebbe assunto il fenomeno. Ma, si sa, lo sport è anche questo: superare le aspettative, andare oltre, entrare nella leggenda. E i 30 minuti di stoica resistenza dei Kansas City Chiefs contro i giganti dei Green Bay Packers hanno permesso proprio questo.

Se volete sentire tutta la storia del primo Super Bowl, la trovate completa nel video (dopo qualche secondo di pubblicità).

Qual è stato il primo Super Bowl della storia? Oggi mezzo mondo lo guarda, ma non è sempre stato così: la prima finalissima NFL Ansa

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Bologna - Milan

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio