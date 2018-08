Primo trionfo per Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio ha conquistato a Brno la prima vittoria in carriera nel Motomondiale. Il centauro romando del team Del Conca Gresini ha trionfato in Repubblica Ceca vincendo in volata davanti allo spagnolo Aron Canet e al beniamino di casa Jakub Kornfeil, partito dalla pole position. Sesto posto per Marco Bezzecchi, che torna al comando della classifica iridata davanti a Jorge Martin, fermo a causa della frattura del radio sinistro dopo una caduta nelle libere.

Di Giannantonio torna anche in corsa per il Mondiale: è ora a 17 punti dal leader Bezzecchi. Tra gli altri italiani, quarto posto per Enea Bastianini, decimo per Lorenzo Dalla Porta, undicesimo Antonelli, dodicesimo Foggia e quindicesimo Arbolino.

SPORTAL.IT | 05-08-2018 12:30