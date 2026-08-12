Primoz Roglic allontana il ritiro e anima il ciclomercato 2027: cambio di team in vista. Gli altri movimenti

A 36 anni Primoz Roglic non intende fermarsi con l'attività e a quanto pare sta valutando un trasferimento il prossimo anno mentre il suo contratto con la Red Bull-Bora-Hansgrohe è in scadenza. Gli altri principali colpi di ciclomercato (sino ad ora)

Come tradizione, terminato il Tour de France lo scorso 1° agosto si è ufficialmente aperto il ciclomercato 2027, con le prime ufficializzazioni e le varie indiscrezioni su chi andrà dove, chi rinnoverà e chi invece appenderà la bici al chiodo. Quest’ultimo non è certo il caso di Primoz Roglic, in scadenza di contratto quest’anno con la Red Bull – Bora-Hansgrohe ma per niente propenso a ritirarsi dal ciclismo, a dispetto delle voci che stavano ultimamente circolando.

Primoz Roglic in trattativa con la Lotto-Intermarché

E anzi, da diverse ore aleggia il retroscena su una trattativa in corso con un’altra squadra World Tour (ovvero il massimo livello professionistico UCI), vale a dire la Lotto-Intermarché. I primi a lanciare la notizia sono stati i belgi della testa Het Laaste Nieuws, che ritengono molto plausibile questa destinazione per lo sloveno. Cadrebbe così l’opzione Pinarello Q36.5, formazione ProTeam che non darebbe a Roglic la stessa possibilità di calcare i palcoscenici più importanti del calendario UCI World Tour, come ad esempio i grandi giri (in carriera ha vinto un Giro d’Italia e quattro Vuelta).

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Perché Roglic sta puntando la Lotto

Pare quindi che le trattative siano in corso, in attesa di capire dove condurranno. La Lotto consentirebbe a Roglic di poter competere al Tour de France senza l’ingombro di capitani e uomini di classifica di primo piano in diretta concorrenza con un veterano come lui, come ad esempio Remco Evenepoel con cui condivide attualmente la Bora.

E ritardando il suo pensionamento potrebbe avere la possibilità di conquistare una delle ultime brevi corse a tappe che manca nel suo curriculum, come riporta Cycling News, ovvero il Tour de Suisse. A sua volta la Lotto potrebbe portarsi a casa un ciclista di grande esperienza e di notevole palmarès, per la gioia anche degli sponsor. E che potrebbe fare anche da chioccia a Jarno Widar, che sta affrontando la sua prima stagione da professionista e al contempo le pressioni di quei media rapaci che già lo indicano come il Pogacar belga dopo gli ottimi risultati a livello giovanile (si salvi chi può: fateli crescere questi ragazzi).

Roglic, già protagonista del colpo di mercato che nel 2024 lo portò alla Bora dall’allora Jumbo-Visma, cerca anche un rilancio della sua carriera, in particolare dopo un 2026 complicato e compromesso da una caduta a fine luglio mentre si stava allenando, causata da un tamponamento di un auto e che ha spinto lo sloveno a dover rinunciare alla Clásica San Sebastián e alla Vuelta a Burgos, oltre ad aver complicato i suoi piani di avvicinamento alla Vuelta al via a breve. Secondo AS la riserva sulla partecipazione alla grande corsa a tappe in terra spagnola (con partenza da Monaco, residenza di diversi ciclisti tra cui lo stesso Roglic), dove ci sarà anche Pogacar, dovrebbe essere sciolta all’inizio della prossima settimana.

I primi colpi di mercato 2027 e le indiscrezioni

Intanto il mercato ha registrato altri colpi, ad esempio il rinnovo di Isaac Del Toro con la UAE Team Emirates XRG sino alla stagione 2031, mentre prolunga con la XDS Astana sino al 2027 l’immarcescibile Diego Ulissi. Parlando invece di prospetti del ciclismo, la spagnola Paula Blasi, prima atleta di casa a vincere la Vuelta, è data per lasciare la UAE Team ADQ in direzione Movistar, nonostante una clausola di rescissione da ben 100.000 euro.

A proposito di Movistar, è concretizzato invece il cambio di casacca di Lorenzo Milesi: il 24enne che sta dimostrando una buona completezza ha infatti firmato in questi giorni per accasarsi dal 2027 alla Soudal Quick-Step, che si chiamerà dal prossimo anno Soudal – Safety Jogger.