Primoz Roglic non si illude

Già favorito prima della partenza da Bologna, Primoz Roglic ribadisce il proprio stato di forma nella cronometro di San Marino, vinta a mani basse dallo sloveno.

L’assalto alla maglia rosa sembra solo rinviato, ma l’alfiere del Team Jumbo-Visma non si illude alla vigilia del primo giorno di riposo: "Questo Giro per me è molto buono per adesso, sto assaporando ogni momento – le parole di Roglic a 'Rai Sport' – Sono contento di aver fatto una crono super, è stata dura ma è andata molto bene. È bello guadagnare un po’ di tempo sugli altri favoriti per la generale ma non sono dove volevo essere a questo punto".

Roglic si proietta verso la settimana decisiva: "Ho cambiato passo in modo sensibile nel finale, chi ha corso con l’asciutto è andato più forte nella prima parte. ma il Giro è tutt’altro che finito. La terza settimana è cruciale, è sempre bene avere un vantaggio in vista delle giornate più difficili”.



SPORTAL.IT | 19-05-2019 21:50