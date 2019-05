Primoz Roglic punta subito sulla crono

Sulla scia di una prima parte di stagione impreziosita da ottimi risultati ad alti livelli (13 vittorie e 26 podi sinora), la formazione World Tour Team Jumbo-Visma e Bianchi sono pronte a disputare da protagonisti il Giro d'Italia in partenza da Bologna sabato 11 maggio. Gli atleti del Team Jumbo-Visma vogliono ritagliarsi una prestazione da copertina sin alla frazione inaugurale, una cronometro di 8 km con arrivo in salita al Santuario di San Luca. Equipaggiato con Aquila CV, il più avanzato modello da cronometro firmato Bianchi, progettato con sistema Bianchi CV, Primoz Roglic punta in alto nella gara di 8 km contro il tempo.

Vincitore di tre corse a tappe World Tour – UAE Tour, Tirreno-Adriatico e Giro di Romandia – e otto volte a segno nel 2019 (due a cronometro), Primoz Roglic è l'uomo designato per puntare alla classifica generale. Lo sloveno può contare su doti rilevanti sia nelle cronometro – al Giro ne avrà a disposizione tre – sia nelle tappe in salita. Lo scorso anno al Tour de France Roglic ha concluso al quarto posto, davanti al compagno di squadra Steven Kruijswijk.

SPORTAL.IT | 10-05-2019 16:03