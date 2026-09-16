Pro Recco, il video della tourné in Giappone fa scandalo: pallanuotisti in costume per le strade di Tokyo, i social insorgono

Per promuovere il suo tour in Asia il club ligure ha pubblicato un reel dei propri giocatori seminudi al celebre incrocio di Shibuya, scatenando le proteste del web

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Se la Pro Recco voleva fare rumore, beh c’è certamente riuscita: impegnata in questi giorni nel suo World Tour tra Cina e Giappone, la squadra ligure ha pubblicato sui social un video in cui i propri pallanuotisti attraversano in costume l’incrocio di Shibuya, uno dei luoghi simbolo di Tokyo. Una trovata promozionale che però ha creato scandalo sul web.

Pallanuoto, il video scandalo della Pro Recco

In un panorama della pallanuoto che lamenta continuamente scarsa visibilità c’è chi è pronto a percorrere anche strade rischiose pur di far parlare di sé. È la Pro Recco, il club più vincente al mondo, che ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social con uno dei video pubblicati per raccontare il suo World Tour 2026, la tournée pre-campionato programmata tra Cina e Giappone per promuovere il proprio marchio.

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La clip mostra infatti alcuni dei giocatori biancocelesti che, con indosso soltanto la “divisa” da gara – ovvero calottina e costume – attraversano a piedi l’incrocio di Shibuya, uno dei luoghi simbolo di Tokyo. “Portare la pallanuoto nelle strade di Tokyo”, recita il post.

Pro Recco, giocatori in costume per le strade di Tokyo

I protagonisti della passeggiata in outfit da partita nel centro della metropoli nipponica sono Francesco Condemi – 22enne stella del Settebello che ha ereditato i gradi di capitano dal veterano Francesco Di Fulvio, passato al Barceloneta – gli altri azzurri Andrea Patchaliev, Francesco Cassia, Alessandro Carnesecchi e Andrea Mladossich e il nazionale statunitense Max Irving. I pallanuotisti si muovono tra la folla che appare più incuriosita – attorno ai giocatori si vedono diverse persone che li riprendono con gli smartphone – che scandalizzata. Al contrario, invece, degli autori dei commenti al video stesso, pubblicato su Instagram.

Pro Recco, scandalo sui social per il video a Tokyo

Sull’account ufficiale della Pro Recco compaiono infatti diverse critiche da parte dei follower. “Perché venire fino a qui? Fatele a casa vostra queste cose”, ammonisce un utente nipponico. “Ma avevate il permesso per questo?”, domanda un connazionale. “Indecente!”, attacca un altro. Ma non ci sono soltanto utenti giapponesi a criticare la Pro Recco. “Avete chiesto l’opinione della gente di Tokyo prima di fare ‘sta sfilata? Non pensate che possa essere giudicato di cattivo gusto da alcuni?”, domanda un follower italiano. “Da italiani abbiamo fatto una figura tremenda”, aggiunge un altro.

Pro Recco, l’apprezzamento dei fan giapponesi

Tuttavia ci sono anche molti follower che apprezzano l’iniziativa, soprattutto tra i giapponesi appassionati di pallanuoto, sport sì diffuso nel paese del Sol Levante ma che fatica a farsi largo sui media. “Benvenuta Pro Recco”, si legge in un commento. “Che grande trovata di marketing per promuovere la pallanuoto in Giappone! Ben fatto!”, esulta un altro follower. “Grazie Pro Recco per essere venuta a Tokyo”, scrive una fan nipponica dei biancocelesti. E dal Portogallo, un’altra appassionata scrive: “Questa è un’ottima idea, dovrebbero fare lo stesso da noi”.

La Pro Recco e l’idea del World Tour

D’altra parte l’entusiasmo degli appassionati stranieri di pallanuoto nei confronti della Pro Recco non è nuovo: da quando l’ex azzurro del Settebello Maurizio Felugo – argento olimpico a Londra 2012 e oro mondiale a Shanghai 2011 – ha assunto la presidenza del club, la squadra ligure è stata impegnata in diverse tournée all’estero per promuovere il proprio brand e la pallanuoto in generale, venendo accolta sempre con grande calore. È accaduto lo scorso anno, quando la Pro Recco organizzò due amichevoli con i campioni d’Europa in carica del Ferencvaros tra New York e Princeton, e anche pochi giorni fa a Shanghai, prima tappa del World Tour 2026 della squadra ligure, volata poi a Tokyo.

“Portare la Pro Recco nel mondo significa raccontare i nostri valori e rappresentare con orgoglio lo sport italiano, mettendo esperienza e competenze al servizio della diffusione della pallanuoto”, ha dichiarato Felugo prima della partenza per l’Asia. Con coraggio e spregiudicatezza, pare proprio che la Pro Recco abbia centrato l’obiettivo.