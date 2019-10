Pro Sesto, arriva lo specialista in promozioni

Colpaccio della Pro Sesto che ha formalizzato l'acquisto di Nicola Segato. Centrocampista classe 1985, nelle scorse due stagioni Segato è stato uno dei protagonisti delle promozioni in serie C con le maglie di Gozzano e Lecco.

Il giocatore è stato fortemente voluto da tutto il direttivo biancoceleste per completare una rosa già molto competitiva. Segato vanta una lunga esperienza tra serie C e serie D con le maglie di Bassano, Chioggia, Jesolo, Venezia, Vicenza, Sacilese, Legnago, Pordenone, Pol. Calcio Budoni, Abano Calcio, Delta Porto Tolle, Padova, Gozzano e Lecco, società con la quale aveva iniziato la stagione in Lega Pro.

“Abbiamo l'ambizione di salire e sono qui per aiutare la squadra con la mia esperienza” le prime parole da biancoceleste del giocatore.

