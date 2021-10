Probabili formazioni 10 giornata Serie A 2021/2022

La 10° giornata del campionato di Serie A 2021/2022 è iniziata martedì 26 ottobre alle ore 18:30 con gli anticipi Spezia - Genoa e Venezia - Salernitana e terminerà giovedì 28 ottobre alle ore 20:45 con la partita Napoli - Bologna. Gli appassionati del fantacalcio devono mettere in campo le loro formazioni e quindi noi di Virgilio Sport proviamo a dare loro un aiuto.

Vediamo ora in dettaglio le partite della 10° giornata con le probabili formazioni dei match. Aggiorneremo la pagina man mano che le probabili formazioni saranno disponibili.

Spezia - Genoa, martedì 26 ottobre alle ore 18:30

Spezia - Genoa si disputerà martedì 26 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro dell'incontro sarà il signor Simone Sozza coadiuvato dagli assistenti Francesco Fiore e Fabio Schirru, mentre al VAR ci sarà Luca Banti.

Lo Spezia si trova al 17° posto in classifica con 8 punti mentre il Genoa si trova al 18° posto in classifica con 7 punti.

Lo Spezia deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Sampdoria per 2-1, mentre il Genoa deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Torino per 3-2.

Venezia - Salernitana, martedì 26 ottobre alle ore 18:30

Venezia - Salernitana si disputerà martedì 26 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Di Bello coadiuvato dagli assistenti Edoardo Raspollini e Davide Miele, mentre al VAR ci sarà Gianluca Manganiello.

Il Venezia si trova al 16° posto in classifica con 8 punti mentre la Salernitana si trova al 19° posto in classifica con 7 punti.

La Salernitana deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro l'Empoli per 2-4, mentre il Venezia deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro il Sassuolo per 3-1.

Milan - Torino, martedì 26 ottobre alle ore 20:45

Milan - Torino si disputerà martedì 26 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro dell'incontro sarà il signor Gianluca Aureliano coadiuvato dagli assistenti Valerio Colarossi e Giacomo Paganessi, mentre al VAR ci sarà Davide Massa.

Il Milan si trova al 1° posto in classifica con 28 punti mentre il Torino si trova al 13° posto in classifica con 11 punti.

Il Torino nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Genoa per 3-2, mentre il Milan nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Bologna per 2-4.

Probabili formazioni

MILAN: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Tourè; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

TORINO: Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Praet; Belotti. All. Juric

Juventus - Sassuolo, mercoledì 27 ottobre alle ore 18:30

Juventus - Sassuolo si disputerà mercoledì 27 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro dell'incontro sarà il signor Juan Luca Sacchi coadiuvato dagli assistenti Matteo Bottegoni e Marcello Rossi, mentre al VAR ci sarà Davide Ghersini.

La Juventus si trova al 6° posto in classifica con 15 punti mentre il Sassuolo si trova al 12° posto in classifica con 11 punti.

Il Sassuolo nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Venezia per 3-1, mentre la Juventus nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro l'Inter per 1-1.

Udinese - Verona, mercoledì 27 ottobre alle ore 18:30

Udinese - Verona si disputerà mercoledì 27 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Dacia Arena di Udine. Arbitro dell'incontro sarà il signor Matteo Marchetti coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini e Francesca Di Monte, mentre al VAR ci sarà Daniele Doveri.

L'Udinese si trova al 14° posto in classifica con 10 punti mentre il Verona si trova al 11° posto in classifica con 11 punti.

L'Udinese nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro l'Atalanta per 1-1, mentre il Verona nel precedente incontro ha vinto in casa contro la Lazio per 4-1.

Sampdoria - Atalanta, mercoledì 27 ottobre alle ore 18:30

Sampdoria - Atalanta si disputerà mercoledì 27 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro dell'incontro sarà il signor Alessandro Prontera coadiuvato dagli assistenti Stefano Alassio e Alessio Saccenti, mentre al VAR ci sarà Michael Fabbri.

La Sampdoria si trova al 15° posto in classifica con 9 punti mentre l'Atalanta si trova al 5° posto in classifica con 15 punti.

La Sampdoria nel precedente incontro ha vinto in casa contro lo Spezia per 2-1, mentre l'Atalanta nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro l'Udinese per 1-1.

Probabili formazioni

SAMPDORIA: Audero; Depaoli, Yoshida, O. Colley, Augello; Askildsen, Silva; Candreva, Gabbiadini, Verre; Quagliarella. Allenatore: D’Aversa.

ATALANTA: Musso; De Roon, Palomino, Lovato; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Pezzella; Pasalic, Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini (squalificato) in panchina Gritti.

Empoli - Inter, mercoledì 27 ottobre alle ore 20:45

Empoli - Inter si disputerà mercoledì 27 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Chiffi coadiuvato dagli assistenti Filippo Valeriani e Vito Mastrodonato, mentre al VAR ci sarà Paolo Valeri.

L'Empoli si trova al 10° posto in classifica con 12 punti mentre l'Inter si trova al 3° posto in classifica con 18 punti.

L'Empoli nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro la Salernitana per 2-4, mentre l'Inter nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro la Juventus per 1-1.

Lazio - Fiorentina, mercoledì 27 ottobre alle ore 20:45

Lazio - Fiorentina si disputerà mercoledì 27 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro dell'incontro sarà il signor Giovanni Ayroldi coadiuvato dagli assistenti Salvatore Longo e Michele Lombardi, mentre al VAR ci sarà Marco Guida.

La Lazio si trova al 8° posto in classifica con 14 punti mentre la Fiorentina si trova al 7° posto in classifica con 15 punti.

La Fiorentina nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Cagliari per 3-0, mentre la Lazio deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro il Verona per 4-1.

Cagliari - Roma, mercoledì 27 ottobre alle ore 20:45

Cagliari - Roma si disputerà mercoledì 27 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro dell'incontro sarà il signor Ivano Pezzuto coadiuvato dagli assistenti Sergio Ranghetti e Domenico Palermo, mentre al VAR ci sarà Piero Giacomelli.

Il Cagliari si trova al 20° posto in classifica con 6 punti mentre la Roma si trova al 4° posto in classifica con 16 punti.

Il Cagliari deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Fiorentina per 3-0, mentre la Roma nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Napoli per 0-0.

Napoli - Bologna, giovedì 28 ottobre alle ore 20:45

Napoli - Bologna si disputerà giovedì 28 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Serra coadiuvato dagli assistenti Pasquale De Meo e Christian Rossi, mentre al VAR ci sarà Maurizio Mariani.

Il Napoli si trova al 2° posto in classifica con 25 punti mentre il Bologna si trova al 9° posto in classifica con 12 punti.

Il Bologna deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Milan per 2-4, mentre il Napoli nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro la Roma per 0-0.

Virgilio Sport - 27-10-2021 | 10:30