Probabili formazioni 11 giornata Serie A 2021/2022

La 11° giornata del campionato di Serie A 2021/2022 inizierà sabato 30 ottobre alle ore 15:00 con l'anticipo Atalanta - Lazio e terminerà lunedì 1 novembre alle ore 20:45 con la partita Bologna - Cagliari. Gli appassionati del fantacalcio devono mettere in campo le loro formazioni e quindi noi di Virgilio Sport proviamo a dare loro un aiuto.

Vediamo ora in dettaglio le partite della 11° giornata con le probabili formazioni dei match. Aggiorneremo la pagina man mano che le probabili formazioni saranno disponibili.

Atalanta - Lazio, sabato 30 ottobre alle ore 15:00

Atalanta - Lazio si disputerà sabato 30 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Guida coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti e Rodolfo Di Vuolo, mentre al VAR ci sarà Gianluca Aureliano.

L'Atalanta si trova al 5° posto in classifica con 18 punti mentre la Lazio si trova al 6° posto in classifica con 17 punti.

La Lazio nel precedente incontro ha vinto in casa contro la Fiorentina per 1-0, mentre l'Atalanta nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro la Sampdoria per 1-3.

Verona - Juventus, sabato 30 ottobre alle ore 18:00

Verona - Juventus si disputerà sabato 30 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro dell'incontro sarà il signor Livio Marinelli coadiuvato dagli assistenti Damiano Margani e Marco Scatragli, mentre al VAR ci sarà Paolo Valeri.

Il Verona si trova al 10° posto in classifica con 12 punti mentre la Juventus si trova al 7° posto in classifica con 15 punti.

La Juventus deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Sassuolo per 1-2, mentre il Verona nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro l'Udinese per 1-1.

Torino - Sampdoria, sabato 30 ottobre alle ore 20:45

Torino - Sampdoria si disputerà sabato 30 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Arbitro dell'incontro sarà il signor Francesco Fourneau coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti e Gianluca Sechi, mentre al VAR ci sarà Marco Di Bello.

Il Torino si trova al 13° posto in classifica con 11 punti mentre la Sampdoria si trova al 15° posto in classifica con 9 punti.

Il Torino deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro il Milan per 1-0, mentre la Sampdoria deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro l'Atalanta per 1-3.

Inter - Udinese, domenica 31 ottobre alle ore 12:30

Inter - Udinese si disputerà domenica 31 ottobre alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro dell'incontro sarà il signor Juan Luca Sacchi coadiuvato dagli assistenti Mauro Vivenzi e Domenico Rocca, mentre al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo.

L'Inter si trova al 3° posto in classifica con 21 punti mentre l'Udinese si trova al 14° posto in classifica con 11 punti.

L'Inter nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro l'Empoli per 0-2, mentre l'Udinese nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Verona per 1-1.

Sassuolo - Empoli, domenica 31 ottobre alle ore 15:00

Sassuolo - Empoli si disputerà domenica 31 ottobre alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio nell'Emilia. Arbitro dell'incontro sarà il signor Luca Massimi coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Macaddino e Daniele Marchi, mentre al VAR ci sarà Daniele Orsato.

Il Sassuolo si trova al 9° posto in classifica con 14 punti mentre l'Empoli si trova al 11° posto in classifica con 12 punti.

L'Empoli deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro l'Inter per 0-2, mentre il Sassuolo nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro la Juventus per 1-2.

Probabili formazioni

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Boga; Scamacca.

EMPOLI: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Haas, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Cutrone.

Genoa - Venezia, domenica 31 ottobre alle ore 15:00

Genoa - Venezia si disputerà domenica 31 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro dell'incontro sarà il signor Maurizio Mariani coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Lombardo e Dario Cecconi, mentre al VAR ci sarà Luca Pairetto.

Il Genoa si trova al 18° posto in classifica con 7 punti mentre il Venezia si trova al 16° posto in classifica con 8 punti.

Il Genoa nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro lo Spezia per 1-1, mentre il Venezia deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Salernitana per 1-2.

Probabili formazioni

GENOA: Sirigu; Cambiaso, Vasquez, Masiello, Criscito; Behrami, Badelj, Rovella; Pandev, Destro, Kallon.

VENEZIA: Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Kiyine, Busio, Crnigoj; Aramu; Okereke, Forte.

Fiorentina - Spezia, domenica 31 ottobre alle ore 15:00

Fiorentina - Spezia si disputerà domenica 31 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro dell'incontro sarà il signor Antonio Giua coadiuvato dagli assistenti Vittorio Di Gioia e Pasquale Capaldo, mentre al VAR ci sarà Daniele Chiffi.

La Fiorentina si trova al 8° posto in classifica con 15 punti mentre lo Spezia si trova al 17° posto in classifica con 8 punti.

Lo Spezia nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Genoa per 1-1, mentre la Fiorentina deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Lazio per 1-0.

Salernitana - Napoli, domenica 31 ottobre alle ore 18:00

Salernitana - Napoli si disputerà domenica 31 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Arechi di Salerno. Arbitro dell'incontro sarà il signor Michael Fabbri coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni e Valerio Vecchi, mentre al VAR ci sarà Luca Banti.

La Salernitana si trova al 19° posto in classifica con 7 punti mentre il Napoli si trova al 1° posto in classifica con 28 punti.

La Salernitana nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Venezia per 1-2, mentre il Napoli nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Bologna per 3-0.

Probabili formazioni

SALERNITANA: Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Djuric, Bonazzoli.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Roma - Milan, domenica 31 ottobre alle ore 20:45

Roma - Milan si disputerà domenica 31 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro dell'incontro sarà il signor Fabio Maresca coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Lo Cicero, mentre al VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

La Roma si trova al 4° posto in classifica con 19 punti mentre il Milan si trova al 2° posto in classifica con 28 punti.

Il Milan nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Torino per 1-0, mentre la Roma nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Cagliari per 1-2.

Bologna - Cagliari, lunedì 1 novembre alle ore 20:45

Bologna - Cagliari si disputerà lunedì 1 novembre alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro dell'incontro sarà il signor Davide Massa coadiuvato dagli assistenti Mauro Galetto e Alessandro Cipressa, mentre al VAR ci sarà Massimiliano Irrati.

Il Bologna si trova al 12° posto in classifica con 12 punti mentre il Cagliari si trova al 20° posto in classifica con 6 punti.

Il Cagliari deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Roma per 1-2, mentre il Bologna deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro il Napoli per 3-0.

Virgilio Sport - 30-10-2021 | 12:50