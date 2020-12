Probabili formazioni 13 giornata Serie A 2020/2021

La 13° giornata del campionato di Serie A 2020/2021 inizierà sabato 19 dicembre alle ore 15:00 con l'anticipo Fiorentina - Verona e terminerà domenica 20 dicembre alle ore 20:45 con la partita Lazio - Napoli. Gli appassionati del fantacalcio devono mettere in campo le loro formazioni e quindi noi di Virgilio Sport proviamo a dare loro un aiuto.

Guarda le partite della 13° giornata in diretta live su Dazn

Vediamo ora in dettaglio le partite della 13° giornata con le probabili formazioni dei match. Aggiorneremo la pagina man mano che le probabili formazioni saranno disponibili.

Fiorentina - Verona, sabato 19 dicembre alle ore 15:00

Fiorentina - Verona si disputerà sabato 19 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro dell'incontro sarà il signor Francesco Fourneau coadiuvato dagli assistenti Stefano Del Giovane e Manuel Robilotta, mentre al VAR ci sarà Piero Giacomelli.

La Fiorentina si trova al 17° posto in classifica con 10 punti mentre il Verona si trova al 7° posto in classifica con 19 punti.

La Fiorentina nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Sassuolo per 1-1, mentre il Verona deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Sampdoria per 1-2.

Probabili formazioni

FIORENTINA: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All. Prandelli

VERONA: Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Ceccherini; Lazovic, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Salcedo, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Sampdoria - Crotone, sabato 19 dicembre alle ore 18:00

Sampdoria - Crotone si disputerà sabato 19 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova

La Sampdoria si trova al 11° posto in classifica con 14 punti mentre il Crotone si trova al 20° posto in classifica con 6 punti.

Il Crotone nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro l'Udinese per 0-0, mentre la Sampdoria nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Verona per 1-2.

Parma - Juventus, sabato 19 dicembre alle ore 20:45

Parma - Juventus si disputerà sabato 19 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma

Il Parma si trova al 14° posto in classifica con 12 punti mentre la Juventus si trova al 3° posto in classifica con 24 punti.

La Juventus nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro l'Atalanta per 1-1, mentre il Parma nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Cagliari per 0-0.

Probabili formazioni

PARMA: Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh; Gervinho, Inglese. All. Liverani

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Torino - Bologna, domenica 20 dicembre alle ore 12:30

Torino - Bologna si disputerà domenica 20 dicembre alle ore 12:30 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino

Il Torino si trova al 19° posto in classifica con 6 punti mentre il Bologna si trova al 13° posto in classifica con 13 punti.

Il Bologna nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro lo Spezia per 2-2, mentre il Torino deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Roma per 3-1.

Sassuolo - Milan, domenica 20 dicembre alle ore 15:00

Sassuolo - Milan si disputerà domenica 20 dicembre alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio nell'Emilia

Il Sassuolo si trova al 6° posto in classifica con 23 punti mentre il Milan si trova al 1° posto in classifica con 28 punti.

Il Sassuolo nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro la Fiorentina per 1-1, mentre il Milan nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Genoa per 2-2.

Inter - Spezia, domenica 20 dicembre alle ore 15:00

Inter - Spezia si disputerà domenica 20 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro dell'incontro sarà il signor Michael Fabbri coadiuvato dagli assistenti Tarcisio Villa e Marco Scatragli, mentre al VAR ci sarà Paolo Valeri.

L'Inter si trova al 2° posto in classifica con 27 punti mentre lo Spezia si trova al 16° posto in classifica con 11 punti.

L'Inter nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Napoli per 1-0, mentre lo Spezia nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Bologna per 2-2.

Benevento - Genoa, domenica 20 dicembre alle ore 15:00

Benevento - Genoa si disputerà domenica 20 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Arbitro dell'incontro sarà il signor Antonio Giua coadiuvato dagli assistenti Domenico Rocca e Andrea Tardino, mentre al VAR ci sarà Luigi Nasca.

Il Benevento si trova al 15° posto in classifica con 12 punti mentre il Genoa si trova al 18° posto in classifica con 7 punti.

Il Benevento nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro la Lazio per 1-1, mentre il Genoa nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Milan per 2-2.

Cagliari - Udinese, domenica 20 dicembre alle ore 15:00

Cagliari - Udinese si disputerà domenica 20 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Sardegna Arena di Cagliari. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Piccinini coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Lombardo e Giuseppe Perrotti, mentre al VAR ci sarà Marco Guida.

Il Cagliari si trova al 12° posto in classifica con 13 punti mentre l'Udinese si trova al 10° posto in classifica con 14 punti.

L'Udinese nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Crotone per 0-0, mentre il Cagliari nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Parma per 0-0.

Atalanta - Roma, domenica 20 dicembre alle ore 18:00

Atalanta - Roma si disputerà domenica 20 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Di Bello coadiuvato dagli assistenti Salvatore Longo e Dario Cecconi, mentre al VAR ci sarà Massimiliano Irrati.

L'Atalanta si trova al 8° posto in classifica con 18 punti mentre la Roma si trova al 4° posto in classifica con 24 punti.

L'Atalanta nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro la Juventus per 1-1, mentre la Roma nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Torino per 3-1.

Lazio - Napoli, domenica 20 dicembre alle ore 20:45

Lazio - Napoli si disputerà domenica 20 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Orsato coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni e Sergio Ranghetti, mentre al VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

La Lazio si trova al 9° posto in classifica con 18 punti mentre il Napoli si trova al 5° posto in classifica con 23 punti.

La Lazio nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Benevento per 1-1, mentre il Napoli deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro l'Inter per 1-0.

Virgilio Sport - 18-12-2020 | 12:20