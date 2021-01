Probabili formazioni 17 giornata Serie A 2020/2021

La 17° giornata del campionato di Serie A 2020/2021 inizierà sabato 9 gennaio alle ore 15:00 con l'anticipo Benevento - Atalanta e terminerà lunedì 11 gennaio alle ore 20:45 con la partita Spezia - Sampdoria. Gli appassionati del fantacalcio devono mettere in campo le loro formazioni e quindi noi di Virgilio Sport proviamo a dare loro un aiuto.

Guarda le partite della 17° giornata in diretta live su Dazn

Vediamo ora in dettaglio le partite della 17° giornata con le probabili formazioni dei match. Aggiorneremo la pagina man mano che le probabili formazioni saranno disponibili.

Benevento - Atalanta, sabato 9 gennaio alle ore 15:00

Benevento - Atalanta si disputerà sabato 9 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Arbitro dell'incontro sarà il signor Gianluca Manganiello coadiuvato dagli assistenti Tarcisio Villa e Gamal Mokhtar, mentre al VAR ci sarà Gianpaolo Calvarese.

Il Benevento si trova al 10° posto in classifica con 21 punti mentre l'Atalanta si trova al 7° posto in classifica con 28 punti.

L'Atalanta nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Parma per 3-0, mentre il Benevento nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Cagliari per 1-2.

Probabili formazioni

BENEVENTO: Montipò; Foulon, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All.: F.Inzaghi

ATALANTA: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata. All.: Gasperini

Genoa - Bologna, sabato 9 gennaio alle ore 18:00

Genoa - Bologna si disputerà sabato 9 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Doveri coadiuvato dagli assistenti Dario Cecconi e Luigi Lanotte, mentre al VAR ci sarà Maurizio Mariani.

Il Genoa si trova al 19° posto in classifica con 11 punti mentre il Bologna si trova al 12° posto in classifica con 17 punti.

Il Bologna nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro l'Udinese per 2-2, mentre il Genoa deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro il Sassuolo per 2-1.

Probabili formazioni

GENOA: Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Shomurodov, Destro. All. Ballardini

BOLOGNA: Da Costa; Tomiyasu, Paz, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Milan - Torino, sabato 9 gennaio alle ore 20:45

Milan - Torino si disputerà sabato 9 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro dell'incontro sarà il signor Fabio Maresca coadiuvato dagli assistenti Mauro Galetto e Emanuele Prenna, mentre al VAR ci sarà Marco Guida.

Il Milan si trova al 1° posto in classifica con 37 punti mentre il Torino si trova al 17° posto in classifica con 12 punti.

Il Milan deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Juventus per 1-3, mentre il Torino nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Verona per 1-1.

Probabili formazioni

MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Diaz, Hauge; Leao. All. Pioli

TORINO: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

Roma - Inter, domenica 10 gennaio alle ore 12:30

Roma - Inter si disputerà domenica 10 gennaio alle ore 12:30 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Di Bello coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti e Daniele Bindoni, mentre al VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

La Roma si trova al 3° posto in classifica con 33 punti mentre l'Inter si trova al 2° posto in classifica con 36 punti.

La Roma nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Crotone per 1-3, mentre l'Inter deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Sampdoria per 2-1.

Parma - Lazio, domenica 10 gennaio alle ore 15:00

Parma - Lazio si disputerà domenica 10 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro dell'incontro sarà il signor Luca Pairetto coadiuvato dagli assistenti Stefano Del Giovane e Christian Rossi, mentre al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo.

Il Parma si trova al 18° posto in classifica con 12 punti mentre la Lazio si trova al 8° posto in classifica con 25 punti.

Il Parma deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro l'Atalanta per 3-0, mentre la Lazio nel precedente incontro ha vinto in casa contro la Fiorentina per 2-1.

Verona - Crotone, domenica 10 gennaio alle ore 15:00

Verona - Crotone si disputerà domenica 10 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro dell'incontro sarà il signor Luca Massimi coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin e Fabio Schirru, mentre al VAR ci sarà Paolo Valeri.

Il Verona si trova al 9° posto in classifica con 24 punti mentre il Crotone si trova al 20° posto in classifica con 9 punti.

Il Crotone deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Roma per 1-3, mentre il Verona nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Torino per 1-1.

Udinese - Napoli, domenica 10 gennaio alle ore 15:00

Udinese - Napoli si disputerà domenica 10 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Dacia Arena di Udine. Arbitro dell'incontro sarà il signor Fabrizio Pasqua coadiuvato dagli assistenti Pasquale De Meo e Matteo Bottegoni, mentre al VAR ci sarà Luigi Nasca.

L'Udinese si trova al 13° posto in classifica con 16 punti mentre il Napoli si trova al 6° posto in classifica con 28 punti.

L'Udinese nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Bologna per 2-2, mentre il Napoli deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro lo Spezia per 1-2.

Fiorentina - Cagliari, domenica 10 gennaio alle ore 18:00

Fiorentina - Cagliari si disputerà domenica 10 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro dell'incontro sarà il signor Piero Giacomelli coadiuvato dagli assistenti Filippo Valeriani e Michele Lombardi, mentre al VAR ci sarà Luca Banti.

La Fiorentina si trova al 14° posto in classifica con 15 punti mentre il Cagliari si trova al 15° posto in classifica con 14 punti.

Il Cagliari deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Benevento per 1-2, mentre la Fiorentina deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Lazio per 2-1.

Juventus - Sassuolo, domenica 10 gennaio alle ore 20:45

Juventus - Sassuolo si disputerà domenica 10 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro dell'incontro sarà il signor Davide Massa coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale e Valerio Colarossi, mentre al VAR ci sarà Daniele Chiffi.

La Juventus si trova al 4° posto in classifica con 30 punti mentre il Sassuolo si trova al 5° posto in classifica con 29 punti.

La Juventus nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Milan per 1-3, mentre il Sassuolo nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Genoa per 2-1.

Spezia - Sampdoria, lunedì 11 gennaio alle ore 20:45

Spezia - Sampdoria si disputerà lunedì 11 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Piccinini coadiuvato dagli assistenti Edoardo Raspollini e Giuseppe Perrotti, mentre al VAR ci sarà Federico La Penna.

Lo Spezia si trova al 16° posto in classifica con 14 punti mentre la Sampdoria si trova al 11° posto in classifica con 20 punti.

Lo Spezia nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Napoli per 1-2, mentre la Sampdoria nel precedente incontro ha vinto in casa contro l'Inter per 2-1.

Virgilio Sport - 08-01-2021 | 12:10