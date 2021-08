Probabili formazioni 2 giornata Serie A 2021/2022

La 2° giornata del campionato di Serie A 2021/2022 è iniziata venerdì 27 agosto alle ore 18:30 con l'anticipo Udinese - Venezia e terminerà domenica 29 agosto alle ore 20:45 con le partite Milan - Cagliari e Salernitana - Roma. Gli appassionati del fantacalcio devono mettere in campo le loro formazioni e quindi noi di Virgilio Sport proviamo a dare loro un aiuto.

Vediamo ora in dettaglio le partite della 2° giornata con le probabili formazioni dei match. Aggiorneremo la pagina man mano che le probabili formazioni saranno disponibili.

Udinese - Venezia, venerdì 27 agosto alle ore 18:30

Udinese - Venezia si disputerà venerdì 27 agosto alle ore 18:30 allo stadio Dacia Arena di Udine. Arbitro dell'incontro sarà il signor Livio Marinelli coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli e Marcello Rossi, mentre al VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

L'Udinese si trova al 2° posto in classifica con 4 punti mentre il Venezia si trova al 20° posto in classifica con 0 punti.

Il Venezia deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Napoli per 2-0, mentre l'Udinese nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro la Juventus per 2-2.

Verona - Inter, venerdì 27 agosto alle ore 20:45

Verona - Inter si disputerà venerdì 27 agosto alle ore 20:45 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro dell'incontro sarà il signor Gianluca Manganiello coadiuvato dagli assistenti Stefano Alassio e Luca Mondin, mentre al VAR ci sarà Massimiliano Irrati.

Il Verona si trova al 18° posto in classifica con 0 punti mentre l'Inter si trova al 1° posto in classifica con 6 punti.

L'Inter nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Genoa per 4-0, mentre il Verona deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Sassuolo per 2-3.

Lazio - Spezia, sabato 28 agosto alle ore 18:30

Lazio - Spezia si disputerà sabato 28 agosto alle ore 18:30 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro dell'incontro sarà il signor Federico Dionisi coadiuvato dagli assistenti Dario Cecconi e Alessio Berti, mentre al VAR ci sarà Gianluca Aureliano.

La Lazio si trova al 3° posto in classifica con 3 punti mentre lo Spezia si trova al 12° posto in classifica con 1 punti.

La Lazio nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro l'Empoli per 1-3, mentre lo Spezia nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Cagliari per 2-2.

Probabili formazioni

LAZIO: Reina; Lazzari, Acerbi, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa-Akpro; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

SPEZIA: Zoet; Nikolaou, Erlic, Hristov; Amian, Maggiore, Bastoni, Ferrer; Verde, Gyasi, Colley.

Atalanta - Bologna, sabato 28 agosto alle ore 18:30

Atalanta - Bologna si disputerà sabato 28 agosto alle ore 18:30 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Orsato coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi e Damiano Margani, mentre al VAR ci sarà Daniele Chiffi.

L'Atalanta si trova al 8° posto in classifica con 3 punti mentre il Bologna si trova al 6° posto in classifica con 3 punti.

L'Atalanta nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Torino per 1-2, mentre il Bologna nel precedente incontro ha vinto in casa contro la Salernitana per 3-2.

Probabili formazioni

ATALANTA: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, Freuler, Pasalic, Gosens; Pessina, Ilicic; Muriel.

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Kingsley, Dominguez; Orsolini, Svanberg, Sansone; Arnautovic.

Juventus - Empoli, sabato 28 agosto alle ore 20:45

Juventus - Empoli si disputerà sabato 28 agosto alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro dell'incontro sarà il signor Davide Ghersini coadiuvato dagli assistenti Pasquale De Meo e Domenico Rocca, mentre al VAR ci sarà Marco Guida.

La Juventus si trova al 11° posto in classifica con 1 punti mentre l'Empoli si trova al 16° posto in classifica con 0 punti.

L'Empoli deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Lazio per 1-3, mentre la Juventus nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro l'Udinese per 2-2.

Fiorentina - Torino, sabato 28 agosto alle ore 20:45

Fiorentina - Torino si disputerà sabato 28 agosto alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro dell'incontro sarà il signor Maurizio Mariani coadiuvato dagli assistenti Emanuele Prenna e Christian Rossi, mentre al VAR ci sarà Massimiliano Irrati.

La Fiorentina si trova al 17° posto in classifica con 0 punti mentre il Torino si trova al 14° posto in classifica con 0 punti.

Il Torino deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro l'Atalanta per 1-2, mentre la Fiorentina deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Roma per 3-1.

Genoa - Napoli, domenica 29 agosto alle ore 18:30

Genoa - Napoli si disputerà domenica 29 agosto alle ore 18:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Di Bello coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini e Fabiano Preti, mentre al VAR ci sarà Michael Fabbri.

Il Genoa si trova al 19° posto in classifica con 0 punti mentre il Napoli si trova al 5° posto in classifica con 3 punti.

Il Genoa deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro l'Inter per 4-0, mentre il Napoli nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Venezia per 2-0.

Sassuolo - Sampdoria, domenica 29 agosto alle ore 18:30

Sassuolo - Sampdoria si disputerà domenica 29 agosto alle ore 18:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio nell'Emilia. Arbitro dell'incontro sarà il signor Juan Luca Sacchi coadiuvato dagli assistenti Pietro Dei Giudici e Robert Avalos, mentre al VAR ci sarà Fabio Maresca.

Il Sassuolo si trova al 7° posto in classifica con 3 punti mentre la Sampdoria si trova al 15° posto in classifica con 0 punti.

Il Sassuolo nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Verona per 2-3, mentre la Sampdoria deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Milan per 0-1.

Milan - Cagliari, domenica 29 agosto alle ore 20:45

Milan - Cagliari si disputerà domenica 29 agosto alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Serra coadiuvato dagli assistenti Rodolfo Di Vuolo e Andrea Zingarelli, mentre al VAR ci sarà Marco Guida.

Il Milan si trova al 9° posto in classifica con 3 punti mentre il Cagliari si trova al 10° posto in classifica con 1 punti.

Il Cagliari nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro lo Spezia per 2-2, mentre il Milan nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro la Sampdoria per 0-1.

Salernitana - Roma, domenica 29 agosto alle ore 20:45

Salernitana - Roma si disputerà domenica 29 agosto alle ore 20:45 allo stadio Arechi di Salerno. Arbitro dell'incontro sarà il signor Rosario Abisso coadiuvato dagli assistenti Filippo Valeriani e Marco Bresmes, mentre al VAR ci sarà Gianluca Aureliano.

La Salernitana si trova al 13° posto in classifica con 0 punti mentre la Roma si trova al 4° posto in classifica con 3 punti.

La Salernitana deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro il Bologna per 3-2, mentre la Roma nel precedente incontro ha vinto in casa contro la Fiorentina per 3-1.

