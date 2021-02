Probabili formazioni 21 giornata Serie A 2020/2021

La 21° giornata del campionato di Serie A 2020/2021 inizierà venerdì 5 febbraio alle ore 20:45 con l'anticipo Fiorentina - Inter e terminerà domenica 7 febbraio alle ore 20:45 con la partita Lazio - Cagliari. Gli appassionati del fantacalcio devono mettere in campo le loro formazioni e quindi noi di Virgilio Sport proviamo a dare loro un aiuto.

Vediamo ora in dettaglio le partite della 21° giornata con le probabili formazioni dei match. Aggiorneremo la pagina man mano che le probabili formazioni saranno disponibili.

Fiorentina - Inter, venerdì 5 febbraio alle ore 20:45

Fiorentina - Inter si disputerà venerdì 5 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro dell'incontro sarà il signor Federico La Penna coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti e Mauro Galetto, mentre al VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

La Fiorentina si trova al 11° posto in classifica con 22 punti mentre l'Inter si trova al 2° posto in classifica con 44 punti.

La Fiorentina nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Torino per 1-1, mentre l'Inter nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Benevento per 4-0.

Probabili formazioni

FIORENTINA: Dragowski; Martinez Quarta, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Pulgar, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Callejon, Vlahovic.

INTER: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez.

Sassuolo - Spezia, sabato 6 febbraio alle ore 15:00

Sassuolo - Spezia si disputerà sabato 6 febbraio alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio nell'Emilia. Arbitro dell'incontro sarà il signor Juan Luca Sacchi coadiuvato dagli assistenti Francesco Fiore e Filippo Bercigli, mentre al VAR ci sarà Luigi Nasca.

Il Sassuolo si trova al 8° posto in classifica con 31 punti mentre lo Spezia si trova al 16° posto in classifica con 18 punti.

Il Sassuolo nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Cagliari per 1-1, mentre lo Spezia deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro l'Udinese per 0-1.

Probabili formazioni

SASSUOLO: Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traore, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

SPEZIA: Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni; Maggiore, Agoume, Estevez; Gyasi, Galabinov, Farias. All. Italiano

Atalanta - Torino, sabato 6 febbraio alle ore 15:00

Atalanta - Torino si disputerà sabato 6 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo. Arbitro dell'incontro sarà il signor Francesco Fourneau coadiuvato dagli assistenti Matteo Passeri e Rodolfo Di Vuolo, mentre al VAR ci sarà Paolo Valeri.

L'Atalanta si trova al 7° posto in classifica con 36 punti mentre il Torino si trova al 17° posto in classifica con 15 punti.

Il Torino nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro la Fiorentina per 1-1, mentre l'Atalanta deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Lazio per 1-3.

Probabili formazioni

ATALANTA: Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

TORINO: Sirigu; Izzo, Bremer, Lyanco; Singo, Mandragora, Rincon, Linetty, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Nicola

Juventus - Roma, sabato 6 febbraio alle ore 18:00

Juventus - Roma si disputerà sabato 6 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Orsato coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli e Valentino Fiorito, mentre al VAR ci sarà Daniele Chiffi.

La Juventus si trova al 4° posto in classifica con 39 punti mentre la Roma si trova al 3° posto in classifica con 40 punti.

La Juventus nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro la Sampdoria per 0-2, mentre la Roma nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Verona per 3-1.

Genoa - Napoli, sabato 6 febbraio alle ore 20:45

Genoa - Napoli si disputerà sabato 6 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro dell'incontro sarà il signor Gianluca Manganiello coadiuvato dagli assistenti Alessandro Costanzo e Emanuele Prenna, mentre al VAR ci sarà Marco Di Bello.

Il Genoa si trova al 14° posto in classifica con 21 punti mentre il Napoli si trova al 5° posto in classifica con 37 punti.

Il Genoa nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Crotone per 0-3, mentre il Napoli nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Parma per 2-0.

Benevento - Sampdoria, domenica 7 febbraio alle ore 12:30

Benevento - Sampdoria si disputerà domenica 7 febbraio alle ore 12:30 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Arbitro dell'incontro sarà il signor Gianluca Aureliano coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Perrotti e Michele Grossi, mentre al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo.

Il Benevento si trova al 12° posto in classifica con 22 punti mentre la Sampdoria si trova al 10° posto in classifica con 26 punti.

Il Benevento deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro l'Inter per 4-0, mentre la Sampdoria deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Juventus per 0-2.

Udinese - Verona, domenica 7 febbraio alle ore 15:00

Udinese - Verona si disputerà domenica 7 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Dacia Arena di Udine. Arbitro dell'incontro sarà il signor Alberto Santoro coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini e Filippo Valeriani, mentre al VAR ci sarà Michael Fabbri.

L'Udinese si trova al 13° posto in classifica con 21 punti mentre il Verona si trova al 9° posto in classifica con 30 punti.

Il Verona deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Roma per 3-1, mentre l'Udinese nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro lo Spezia per 0-1.

Milan - Crotone, domenica 7 febbraio alle ore 15:00

Milan - Crotone si disputerà domenica 7 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro dell'incontro sarà il signor Luca Pairetto coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero e Marco Bresmes, mentre al VAR ci sarà Davide Massa.

Il Milan si trova al 1° posto in classifica con 46 punti mentre il Crotone si trova al 20° posto in classifica con 12 punti.

Il Milan nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Bologna per 1-2, mentre il Crotone deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Genoa per 0-3.

Parma - Bologna, domenica 7 febbraio alle ore 18:00

Parma - Bologna si disputerà domenica 7 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Guida coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi e Orlando Pagnotta, mentre al VAR ci sarà Piero Giacomelli.

Il Parma si trova al 19° posto in classifica con 13 punti mentre il Bologna si trova al 15° posto in classifica con 20 punti.

Il Bologna deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Milan per 1-2, mentre il Parma deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro il Napoli per 2-0.

Lazio - Cagliari, domenica 7 febbraio alle ore 20:45

Lazio - Cagliari si disputerà domenica 7 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro dell'incontro sarà il signor Massimiliano Irrati coadiuvato dagli assistenti Niccolò Pagliardini e Andrea Zingarelli, mentre al VAR ci sarà Luca Banti.

La Lazio si trova al 6° posto in classifica con 37 punti mentre il Cagliari si trova al 18° posto in classifica con 15 punti.

La Lazio nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro l'Atalanta per 1-3, mentre il Cagliari nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Sassuolo per 1-1.

Virgilio Sport - 05-02-2021 | 09:40