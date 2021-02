Probabili formazioni 24 giornata Serie A 2020/2021

La 24° giornata del campionato di Serie A 2020/2021 inizierà sabato 27 febbraio alle ore 15:00 con l'anticipo Spezia - Parma e terminerà mercoledì 17 marzo alle ore 15:00 con la partita Torino - Sassuolo. Gli appassionati del fantacalcio devono mettere in campo le loro formazioni e quindi noi di Virgilio Sport proviamo a dare loro un aiuto.

Vediamo ora in dettaglio le partite della 24° giornata con le probabili formazioni dei match. Aggiorneremo la pagina man mano che le probabili formazioni saranno disponibili.

Spezia - Parma, sabato 27 febbraio alle ore 15:00

Spezia - Parma si disputerà sabato 27 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Orsato coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini e Davide Imperiale, mentre al VAR ci sarà Luca Pairetto.

Lo Spezia si trova al 16° posto in classifica con 24 punti mentre il Parma si trova al 19° posto in classifica con 14 punti.

Lo Spezia deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Fiorentina per 3-0, mentre il Parma nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro l'Udinese per 2-2.

Probabili formazioni

SPEZIA: Provedel; Vignali, Chabot, Ismajli, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Saponara. All. Italiano

PARMA: Sepe; Conti, Osorio, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Mihaila, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

Bologna - Lazio, sabato 27 febbraio alle ore 18:00

Bologna - Lazio si disputerà sabato 27 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro dell'incontro sarà il signor Piero Giacomelli coadiuvato dagli assistenti Giacomo Paganessi e Domenico Palermo, mentre al VAR ci sarà Davide Massa.

Il Bologna si trova al 12° posto in classifica con 25 punti mentre la Lazio si trova al 6° posto in classifica con 43 punti.

La Lazio nel precedente incontro ha vinto in casa contro la Sampdoria per 1-0, mentre il Bologna nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Sassuolo per 1-1.

Probabili formazioni

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

LAZIO: Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Verona - Juventus, sabato 27 febbraio alle ore 20:45

Verona - Juventus si disputerà sabato 27 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro dell'incontro sarà il signor Fabio Maresca coadiuvato dagli assistenti Stefano Liberti e Valerio Vecchi, mentre al VAR ci sarà Luca Banti.

Il Verona si trova al 9° posto in classifica con 34 punti mentre la Juventus si trova al 3° posto in classifica con 45 punti.

Il Verona nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Genoa per 2-2, mentre la Juventus nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Crotone per 3-0.

Sampdoria - Atalanta, domenica 28 febbraio alle ore 12:30

Sampdoria - Atalanta si disputerà domenica 28 febbraio alle ore 12:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro dell'incontro sarà il signor Livio Marinelli coadiuvato dagli assistenti Filippo Valeriani e Edoardo Raspollini, mentre al VAR ci sarà Daniele Doveri.

La Sampdoria si trova al 10° posto in classifica con 30 punti mentre l'Atalanta si trova al 5° posto in classifica con 43 punti.

La Sampdoria deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Lazio per 1-0, mentre l'Atalanta nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Napoli per 4-2.

Udinese - Fiorentina, domenica 28 febbraio alle ore 15:00

Udinese - Fiorentina si disputerà domenica 28 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Dacia Arena di Udine. Arbitro dell'incontro sarà il signor Manuel Volpi coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin e Andrea Zingarelli, mentre al VAR ci sarà Gianluca Manganiello.

L'Udinese si trova al 13° posto in classifica con 25 punti mentre la Fiorentina si trova al 14° posto in classifica con 25 punti.

La Fiorentina nel precedente incontro ha vinto in casa contro lo Spezia per 3-0, mentre l'Udinese nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Parma per 2-2.

Inter - Genoa, domenica 28 febbraio alle ore 15:00

Inter - Genoa si disputerà domenica 28 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Chiffi coadiuvato dagli assistenti Stefano Del Giovane e Luigi Rossi, mentre al VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

L'Inter si trova al 1° posto in classifica con 53 punti mentre il Genoa si trova al 11° posto in classifica con 26 punti.

Il Genoa nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Verona per 2-2, mentre l'Inter nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Milan per 0-3.

Crotone - Cagliari, domenica 28 febbraio alle ore 15:00

Crotone - Cagliari si disputerà domenica 28 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Ezio Scida di Crotone. Arbitro dell'incontro sarà il signor Michael Fabbri coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni e Valentino Fiorito, mentre al VAR ci sarà Marco Di Bello.

Il Crotone si trova al 20° posto in classifica con 12 punti mentre il Cagliari si trova al 18° posto in classifica con 15 punti.

Il Cagliari deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Torino per 0-1, mentre il Crotone deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Juventus per 3-0.

Napoli - Benevento, domenica 28 febbraio alle ore 18:00

Napoli - Benevento si disputerà domenica 28 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro dell'incontro sarà il signor Rosario Abisso coadiuvato dagli assistenti Mauro Galetto e Niccolò Pagliardini, mentre al VAR ci sarà Paolo Valeri.

Il Napoli si trova al 7° posto in classifica con 40 punti mentre il Benevento si trova al 15° posto in classifica con 25 punti.

Il Napoli deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro l'Atalanta per 4-2, mentre il Benevento nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro la Roma per 0-0.

Roma - Milan, domenica 28 febbraio alle ore 20:45

Roma - Milan si disputerà domenica 28 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Guida coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni e Salvatore Longo, mentre al VAR ci sarà Massimiliano Irrati.

La Roma si trova al 4° posto in classifica con 44 punti mentre il Milan si trova al 2° posto in classifica con 49 punti.

La Roma nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Benevento per 0-0, mentre il Milan deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro l'Inter per 0-3.

Torino - Sassuolo, mercoledì 17 marzo alle ore 15:00

Torino - Sassuolo si disputerà mercoledì 17 marzo alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino

Il Torino si trova al 17° posto in classifica con 20 punti mentre il Sassuolo si trova al 8° posto in classifica con 35 punti.

Il Torino nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Cagliari per 0-1, mentre il Sassuolo nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Bologna per 1-1.

Virgilio Sport - 26-02-2021 | 11:30