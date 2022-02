Probabili formazioni 25 giornata Serie A 2021/2022

La 25° giornata del campionato di Serie A 2021/2022 inizierà sabato 12 febbraio alle ore 15:00 con l'anticipo Lazio - Bologna e terminerà lunedì 14 febbraio alle ore 20:45 con la partita Spezia - Fiorentina. Gli appassionati del fantacalcio devono mettere in campo le loro formazioni e quindi noi di Virgilio Sport proviamo a dare loro un aiuto.

Vediamo ora in dettaglio le partite della 25° giornata con le probabili formazioni dei match. Aggiorneremo la pagina man mano che le probabili formazioni saranno disponibili.

Lazio - Bologna, sabato 12 febbraio alle ore 15:00

Lazio - Bologna si disputerà sabato 12 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma

La Lazio si trova al 6° posto in classifica con 39 punti mentre il Bologna si trova al 13° posto in classifica con 28 punti.

La Lazio nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro la Fiorentina per 0-3, mentre il Bologna nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro l'Empoli per 0-0.

Napoli - Inter, sabato 12 febbraio alle ore 18:00

Napoli - Inter si disputerà sabato 12 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli

Il Napoli si trova al 2° posto in classifica con 52 punti mentre l'Inter si trova al 1° posto in classifica con 53 punti.

L'Inter deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Milan per 1-2, mentre il Napoli nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Venezia per 0-2.

Probabili formazioni

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne. All.: L. Spalletti.

INTER: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All.: S. Inzaghi.

Torino - Venezia, sabato 12 febbraio alle ore 20:45

Torino - Venezia si disputerà sabato 12 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino

Il Torino si trova al 10° posto in classifica con 32 punti mentre il Venezia si trova al 18° posto in classifica con 18 punti.

Il Torino deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro l'Udinese per 2-0, mentre il Venezia deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Napoli per 0-2.

Milan - Sampdoria, domenica 13 febbraio alle ore 12:30

Milan - Sampdoria si disputerà domenica 13 febbraio alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano

Il Milan si trova al 3° posto in classifica con 52 punti mentre la Sampdoria si trova al 16° posto in classifica con 23 punti.

Il Milan nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro l'Inter per 1-2, mentre la Sampdoria nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Sassuolo per 4-0.

Verona - Udinese, domenica 13 febbraio alle ore 15:00

Verona - Udinese si disputerà domenica 13 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona

Il Verona si trova al 9° posto in classifica con 33 punti mentre l'Udinese si trova al 14° posto in classifica con 27 punti.

Il Verona deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Juventus per 2-0, mentre l'Udinese nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Torino per 2-0.

Empoli - Cagliari, domenica 13 febbraio alle ore 15:00

Empoli - Cagliari si disputerà domenica 13 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Carlo Castellani di Empoli

L'Empoli si trova al 11° posto in classifica con 30 punti mentre il Cagliari si trova al 17° posto in classifica con 20 punti.

Il Cagliari nel precedente incontro ha vinto in casa contro l'Atalanta per 1-2, mentre l'Empoli nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Bologna per 0-0.

Genoa - Salernitana, domenica 13 febbraio alle ore 15:00

Genoa - Salernitana si disputerà domenica 13 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova

Il Genoa si trova al 19° posto in classifica con 14 punti mentre la Salernitana si trova al 20° posto in classifica con 11 punti.

Il Genoa nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro la Roma per 0-0, mentre la Salernitana nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro lo Spezia per 2-2.

Probabili formazioni

GENOA: Semper; Vanheusden, Masiello, Biraschi; Ghiglione, Sturaro, Touré, Cambiaso; Galdames; Destro, Kallon. All. Shevchenko

SALERNITANA: : Fiorillo; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Kechrida, L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Bonazzoli, Simy. All. Colantuono

Sassuolo - Roma, domenica 13 febbraio alle ore 18:00

Sassuolo - Roma si disputerà domenica 13 febbraio alle ore 18:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio nell'Emilia

Il Sassuolo si trova al 12° posto in classifica con 29 punti mentre la Roma si trova al 7° posto in classifica con 39 punti.

La Roma nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Genoa per 0-0, mentre il Sassuolo deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Sampdoria per 4-0.

Atalanta - Juventus, domenica 13 febbraio alle ore 20:45

Atalanta - Juventus si disputerà domenica 13 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo

L'Atalanta si trova al 5° posto in classifica con 43 punti mentre la Juventus si trova al 4° posto in classifica con 45 punti.

L'Atalanta deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Cagliari per 1-2, mentre la Juventus nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Verona per 2-0.

Probabili formazioni

ATALANTA: Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Pessina, Muriel; Zapata. All.: G. Gasperini.

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Luca Pellegrini; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All.: M. Allegri.

Spezia - Fiorentina, lunedì 14 febbraio alle ore 20:45

Spezia - Fiorentina si disputerà lunedì 14 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Alberto Picco di La Spezia

Lo Spezia si trova al 15° posto in classifica con 26 punti mentre la Fiorentina si trova al 8° posto in classifica con 36 punti.

La Fiorentina deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Lazio per 0-3, mentre lo Spezia nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro la Salernitana per 2-2.

Virgilio Sport - 07-02-2022 | 23:00