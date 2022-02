Probabili formazioni 26 giornata Serie A 2021/2022

La 26° giornata del campionato di Serie A 2021/2022 inizierà venerdì 18 febbraio alle ore 20:45 con l'anticipo Juventus - Torino e terminerà lunedì 21 febbraio alle ore 21:00 con la partita Bologna - Spezia. Gli appassionati del fantacalcio devono mettere in campo le loro formazioni e quindi noi di Virgilio Sport proviamo a dare loro un aiuto.

Vediamo ora in dettaglio le partite della 26° giornata con le probabili formazioni dei match. Aggiorneremo la pagina man mano che le probabili formazioni saranno disponibili.

Juventus - Torino, venerdì 18 febbraio alle ore 20:45

Juventus - Torino si disputerà venerdì 18 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino

La Juventus si trova al 4° posto in classifica con 46 punti mentre il Torino si trova al 10° posto in classifica con 32 punti.

Il Torino deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Venezia per 1-2, mentre la Juventus nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro l'Atalanta per 1-1.

Sampdoria - Empoli, sabato 19 febbraio alle ore 15:00

Sampdoria - Empoli si disputerà sabato 19 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova

La Sampdoria si trova al 16° posto in classifica con 23 punti mentre l'Empoli si trova al 11° posto in classifica con 31 punti.

L'Empoli nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Cagliari per 1-1, mentre la Sampdoria deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro il Milan per 1-0.

Roma - Verona, sabato 19 febbraio alle ore 18:00

Roma - Verona si disputerà sabato 19 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma

La Roma si trova al 7° posto in classifica con 40 punti mentre il Verona si trova al 9° posto in classifica con 36 punti.

La Roma nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Sassuolo per 2-2, mentre il Verona nel precedente incontro ha vinto in casa contro l'Udinese per 4-0.

Salernitana - Milan, sabato 19 febbraio alle ore 20:45

Salernitana - Milan si disputerà sabato 19 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Arechi di Salerno

La Salernitana si trova al 20° posto in classifica con 13 punti mentre il Milan si trova al 1° posto in classifica con 55 punti.

La Salernitana nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Genoa per 1-1, mentre il Milan nel precedente incontro ha vinto in casa contro la Sampdoria per 1-0.

Probabili formazioni

SALERNITANA: Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Zortea, L. Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Ranieri; Bonazzoli, Djuric. All.: S. Colantuono.

MILAN: Maignan; Florenzi, Tomori, A. Romagnoli, Hernandez; Bakayoko, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Pellegri. All.: S. Pioli.

Fiorentina - Atalanta, domenica 20 febbraio alle ore 12:30

Fiorentina - Atalanta si disputerà domenica 20 febbraio alle ore 12:30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze

La Fiorentina si trova al 8° posto in classifica con 39 punti mentre l'Atalanta si trova al 5° posto in classifica con 44 punti.

L'Atalanta nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro la Juventus per 1-1, mentre la Fiorentina nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro lo Spezia per 1-2.

Probabili formazioni

FIORENTINA: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Bonaventura; Ikoné, Piatek, Nico Gonzalez. Allenatore:Vincenzo Italiano

ATALANTA: Musso; Hateboer, Demiral, Palomino, Maehle; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Boga; Mihaila. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Venezia - Genoa, domenica 20 febbraio alle ore 15:00

Venezia - Genoa si disputerà domenica 20 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia

Il Venezia si trova al 17° posto in classifica con 21 punti mentre il Genoa si trova al 19° posto in classifica con 15 punti.

Il Venezia nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Torino per 1-2, mentre il Genoa nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro la Salernitana per 1-1.

Inter - Sassuolo, domenica 20 febbraio alle ore 18:00

Inter - Sassuolo si disputerà domenica 20 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano

L'Inter si trova al 2° posto in classifica con 54 punti mentre il Sassuolo si trova al 12° posto in classifica con 30 punti.

L'Inter nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Napoli per 1-1, mentre il Sassuolo nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro la Roma per 2-2.

Udinese - Lazio, domenica 20 febbraio alle ore 20:45

Udinese - Lazio si disputerà domenica 20 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Dacia Arena di Udine

L'Udinese si trova al 15° posto in classifica con 24 punti mentre la Lazio si trova al 6° posto in classifica con 42 punti.

La Lazio nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Bologna per 3-0, mentre l'Udinese deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro il Verona per 4-0.

Cagliari - Napoli, lunedì 21 febbraio alle ore 19:00

Cagliari - Napoli si disputerà lunedì 21 febbraio alle ore 19:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari

Il Cagliari si trova al 18° posto in classifica con 21 punti mentre il Napoli si trova al 3° posto in classifica con 53 punti.

Il Napoli nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro l'Inter per 1-1, mentre il Cagliari nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro l'Empoli per 1-1.

Bologna - Spezia, lunedì 21 febbraio alle ore 21:00

Bologna - Spezia si disputerà lunedì 21 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna

Il Bologna si trova al 13° posto in classifica con 28 punti mentre lo Spezia si trova al 14° posto in classifica con 26 punti.

Il Bologna deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Lazio per 3-0, mentre lo Spezia deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Fiorentina per 1-2.

Virgilio Sport - 14-02-2022 | 23:00