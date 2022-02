Probabili formazioni 27 giornata Serie A 2021/2022

La 27° giornata del campionato di Serie A 2021/2022 inizierà venerdì 25 febbraio alle ore 18:45 con l'anticipo Milan - Udinese e terminerà lunedì 28 febbraio alle ore 20:45 con la partita Atalanta - Sampdoria. Gli appassionati del fantacalcio devono mettere in campo le loro formazioni e quindi noi di Virgilio Sport proviamo a dare loro un aiuto.

Vediamo ora in dettaglio le partite della 27° giornata con le probabili formazioni dei match. Aggiorneremo la pagina man mano che le probabili formazioni saranno disponibili.

Milan - Udinese, venerdì 25 febbraio alle ore 18:45

Milan - Udinese si disputerà venerdì 25 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano

Il Milan si trova al 1° posto in classifica con 56 punti mentre l'Udinese si trova al 16° posto in classifica con 25 punti.

Il Milan nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro la Salernitana per 2-2, mentre l'Udinese nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro la Lazio per 1-1.

Probabili formazioni

MILAN: Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All.: S. Pioli.

UDINESE: Silvestri; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All.: G. Cioffi.

Genoa - Inter, venerdì 25 febbraio alle ore 21:00

Genoa - Inter si disputerà venerdì 25 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova

Il Genoa si trova al 19° posto in classifica con 16 punti mentre l'Inter si trova al 2° posto in classifica con 54 punti.

L'Inter deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Sassuolo per 0-2, mentre il Genoa nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Venezia per 1-1.

Salernitana - Bologna, sabato 26 febbraio alle ore 15:00

Salernitana - Bologna si disputerà sabato 26 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Arechi di Salerno

La Salernitana si trova al 20° posto in classifica con 14 punti mentre il Bologna si trova al 12° posto in classifica con 31 punti.

La Salernitana nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Milan per 2-2, mentre il Bologna nel precedente incontro ha vinto in casa contro lo Spezia per 2-1.

Empoli - Juventus, sabato 26 febbraio alle ore 18:00

Empoli - Juventus si disputerà sabato 26 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Carlo Castellani di Empoli

L'Empoli si trova al 13° posto in classifica con 31 punti mentre la Juventus si trova al 4° posto in classifica con 47 punti.

La Juventus nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Torino per 1-1, mentre l'Empoli deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Sampdoria per 2-0.

Sassuolo - Fiorentina, sabato 26 febbraio alle ore 20:45

Sassuolo - Fiorentina si disputerà sabato 26 febbraio alle ore 20:45 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio nell'Emilia

Il Sassuolo si trova al 11° posto in classifica con 33 punti mentre la Fiorentina si trova al 7° posto in classifica con 42 punti.

La Fiorentina nel precedente incontro ha vinto in casa contro l'Atalanta per 1-0, mentre il Sassuolo nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro l'Inter per 0-2.

Probabili formazioni

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. All.: A. Dionisi.

FIORENTINA: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All.: V. Italiano.

Torino - Cagliari, domenica 27 febbraio alle ore 12:30

Torino - Cagliari si disputerà domenica 27 febbraio alle ore 12:30 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino

Il Torino si trova al 10° posto in classifica con 33 punti mentre il Cagliari si trova al 18° posto in classifica con 22 punti.

Il Torino nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro la Juventus per 1-1, mentre il Cagliari nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Napoli per 1-1.

Probabili formazioni

TORINO: Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Pobega, Ola Aina; Praet, Pjaca; Sanabria. All.: Juric.

CAGLIARI: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, Joao Pedro. All.: Mazzarri.

Verona - Venezia, domenica 27 febbraio alle ore 15:00

Verona - Venezia si disputerà domenica 27 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona

Il Verona si trova al 9° posto in classifica con 37 punti mentre il Venezia si trova al 17° posto in classifica con 22 punti.

Il Verona nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro la Roma per 2-2, mentre il Venezia nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Genoa per 1-1.

Probabili formazioni

VERONA: Montipò; Dawidowicz, Ceccherini, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone. All.: I. Tudor.

VENEZIA: Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All.: P. Zanetti.

Spezia - Roma, domenica 27 febbraio alle ore 18:00

Spezia - Roma si disputerà domenica 27 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia

Lo Spezia si trova al 15° posto in classifica con 26 punti mentre la Roma si trova al 8° posto in classifica con 41 punti.

La Roma nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Verona per 2-2, mentre lo Spezia deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro il Bologna per 2-1.

Lazio - Napoli, domenica 27 febbraio alle ore 20:45

Lazio - Napoli si disputerà domenica 27 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma

La Lazio si trova al 6° posto in classifica con 43 punti mentre il Napoli si trova al 3° posto in classifica con 54 punti.

La Lazio nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro l'Udinese per 1-1, mentre il Napoli nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Cagliari per 1-1.

Atalanta - Sampdoria, lunedì 28 febbraio alle ore 20:45

Atalanta - Sampdoria si disputerà lunedì 28 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo

L'Atalanta si trova al 5° posto in classifica con 44 punti mentre la Sampdoria si trova al 14° posto in classifica con 26 punti.

La Sampdoria nel precedente incontro ha vinto in casa contro l'Empoli per 2-0, mentre l'Atalanta deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Fiorentina per 1-0.

