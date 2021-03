Probabili formazioni 28 giornata Serie A 2020/2021

La 28° giornata del campionato di Serie A 2020/2021 è iniziata venerdì 19 marzo alle ore 20:45 con l'anticipo Parma - Genoa e terminerà domenica 21 marzo alle ore 20:45 con la partita Roma - Napoli. Gli appassionati del fantacalcio devono mettere in campo le loro formazioni e quindi noi di Virgilio Sport proviamo a dare loro un aiuto.

Vediamo ora in dettaglio le partite della 28° giornata con le probabili formazioni dei match. Aggiorneremo la pagina man mano che le probabili formazioni saranno disponibili.

Parma - Genoa, venerdì 19 marzo alle ore 20:45

Parma - Genoa si disputerà venerdì 19 marzo alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Doveri coadiuvato dagli assistenti Stefano Liberti e Andrea Tardino, mentre al VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Il Parma si trova al 19° posto in classifica con 19 punti mentre il Genoa si trova al 13° posto in classifica con 31 punti.

Il Genoa nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro l'Udinese per 1-1, mentre il Parma nel precedente incontro ha vinto in casa contro la Roma per 2-0.

Crotone - Bologna, sabato 20 marzo alle ore 15:00

Crotone - Bologna si disputerà sabato 20 marzo alle ore 15:00 allo stadio Ezio Scida di Crotone. Arbitro dell'incontro sarà il signor Francesco Fourneau coadiuvato dagli assistenti Matteo Bottegoni e Orlando Pagnotta, mentre al VAR ci sarà Piero Giacomelli.

Il Crotone si trova al 20° posto in classifica con 15 punti mentre il Bologna si trova al 12° posto in classifica con 31 punti.

Il Crotone deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Lazio per 3-2, mentre il Bologna nel precedente incontro ha vinto in casa contro la Sampdoria per 3-1.

Spezia - Cagliari, sabato 20 marzo alle ore 18:00

Spezia - Cagliari si disputerà sabato 20 marzo alle ore 18:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro dell'incontro sarà il signor Maurizio Mariani coadiuvato dagli assistenti Stefano Del Giovane e Francesco Fiore, mentre al VAR ci sarà Paolo Valeri.

Lo Spezia si trova al 15° posto in classifica con 26 punti mentre il Cagliari si trova al 18° posto in classifica con 22 punti.

Lo Spezia deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro l'Atalanta per 3-1, mentre il Cagliari deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Juventus per 1-3.

Inter - Sassuolo, sabato 20 marzo alle ore 20:45

Inter - Sassuolo si disputerà sabato 20 marzo alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro dell'incontro sarà il signor Michael Fabbri coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin e Giovanni Baccini, mentre al VAR ci sarà Federico La Penna.

L'Inter si trova al 1° posto in classifica con 65 punti mentre il Sassuolo si trova al 8° posto in classifica con 39 punti.

Il Sassuolo nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Verona per 3-2, mentre l'Inter nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Torino per 1-2.

Verona - Atalanta, domenica 21 marzo alle ore 12:30

Verona - Atalanta si disputerà domenica 21 marzo alle ore 12:30 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro dell'incontro sarà il signor Luca Pairetto coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale e Damiano Di Iorio, mentre al VAR ci sarà Gianluca Manganiello.

Il Verona si trova al 9° posto in classifica con 38 punti mentre l'Atalanta si trova al 4° posto in classifica con 52 punti.

L'Atalanta nel precedente incontro ha vinto in casa contro lo Spezia per 3-1, mentre il Verona deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro il Sassuolo per 3-2.

Sampdoria - Torino, domenica 21 marzo alle ore 15:00

Sampdoria - Torino si disputerà domenica 21 marzo alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Orsato coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti e Valentino Fiorito, mentre al VAR ci sarà Massimiliano Irrati.

La Sampdoria si trova al 11° posto in classifica con 32 punti mentre il Torino si trova al 17° posto in classifica con 23 punti.

La Sampdoria deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro il Bologna per 3-1, mentre il Torino deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro l'Inter per 1-2.

Probabili formazioni

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella. All.: C. Ranieri.

TORINO: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Linetty, Murru; Sanabria, Belotti. All.: D. Nicola.

Juventus - Benevento, domenica 21 marzo alle ore 15:00

Juventus - Benevento si disputerà domenica 21 marzo alle ore 15:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro dell'incontro sarà il signor Rosario Abisso coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini e Alessandro Lo Cicero, mentre al VAR ci sarà Luca Banti.

La Juventus si trova al 3° posto in classifica con 55 punti mentre il Benevento si trova al 16° posto in classifica con 26 punti.

Il Benevento deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Fiorentina per 1-4, mentre la Juventus nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Cagliari per 1-3.

Udinese - Lazio, domenica 21 marzo alle ore 15:00

Udinese - Lazio si disputerà domenica 21 marzo alle ore 15:00 allo stadio Dacia Arena di Udine. Arbitro dell'incontro sarà il signor Fabio Maresca coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone e Vito Mastrodonato, mentre al VAR ci sarà Luigi Nasca.

L'Udinese si trova al 10° posto in classifica con 33 punti mentre la Lazio si trova al 7° posto in classifica con 46 punti.

La Lazio nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Crotone per 3-2, mentre l'Udinese nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Genoa per 1-1.

Fiorentina - Milan, domenica 21 marzo alle ore 18:00

Fiorentina - Milan si disputerà domenica 21 marzo alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Guida coadiuvato dagli assistenti Matteo Passeri e Luigi Rossi, mentre al VAR ci sarà Davide Massa.

La Fiorentina si trova al 14° posto in classifica con 29 punti mentre il Milan si trova al 2° posto in classifica con 56 punti.

La Fiorentina nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Benevento per 1-4, mentre il Milan deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Napoli per 0-1.

Roma - Napoli, domenica 21 marzo alle ore 20:45

Roma - Napoli si disputerà domenica 21 marzo alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Di Bello coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti e Giacomo Paganessi, mentre al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo.

La Roma si trova al 6° posto in classifica con 50 punti mentre il Napoli si trova al 5° posto in classifica con 50 punti.

Il Napoli nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Milan per 0-1, mentre la Roma deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro il Parma per 2-0.

Probabili formazioni

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All.: P. Fonseca.

NAPOLI: Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: R. Gattuso.

Virgilio Sport - 20-03-2021 | 13:30