Probabili formazioni 3 giornata Serie A 2021/2022

La 3° giornata del campionato di Serie A 2021/2022 inizierà sabato 11 settembre alle ore 15:00 con l'anticipo Empoli - Venezia e terminerà lunedì 13 settembre alle ore 20:45 con la partita Bologna - Verona. Gli appassionati del fantacalcio devono mettere in campo le loro formazioni e quindi noi di Virgilio Sport proviamo a dare loro un aiuto.

Vediamo ora in dettaglio le partite della 3° giornata con le probabili formazioni dei match. Aggiorneremo la pagina man mano che le probabili formazioni saranno disponibili.

Empoli - Venezia, sabato 11 settembre alle ore 15:00

Empoli - Venezia si disputerà sabato 11 settembre alle ore 15:00 allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Arbitro dell'incontro sarà il signor Antonio Rapuano coadiuvato dagli assistenti Giacomo Paganessi e Oreste Muto, mentre al VAR ci sarà Davide Ghersini.

L'Empoli si trova al 11° posto in classifica con 3 punti mentre il Venezia si trova al 20° posto in classifica con 0 punti.

Il Venezia deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro l'Udinese per 3-0, mentre l'Empoli nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro la Juventus per 0-1.

Napoli - Juventus, sabato 11 settembre alle ore 18:00

Napoli - Juventus si disputerà sabato 11 settembre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro dell'incontro sarà il signor Massimiliano Irrati coadiuvato dagli assistenti Matteo Passeri e Alessandro Costanzo, mentre al VAR ci sarà Maurizio Mariani.

Il Napoli si trova al 5° posto in classifica con 6 punti mentre la Juventus si trova al 12° posto in classifica con 1 punti.

La Juventus deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro l'Empoli per 0-1, mentre il Napoli nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Genoa per 1-2.

Atalanta - Fiorentina, sabato 11 settembre alle ore 20:45

Atalanta - Fiorentina si disputerà sabato 11 settembre alle ore 20:45 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo. Arbitro dell'incontro sarà il signor Valerio Marini coadiuvato dagli assistenti Damiano Di Iorio e Mattia Scarpa, mentre al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo.

L'Atalanta si trova al 9° posto in classifica con 4 punti mentre la Fiorentina si trova al 10° posto in classifica con 3 punti.

L'Atalanta nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Bologna per 0-0, mentre la Fiorentina nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Torino per 2-1.

Probabili formazioni

ATALANTA: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; llicic. All. Gasperini.

FIORENTINA: Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Sottil. All. Italiano.

Sampdoria - Inter, domenica 12 settembre alle ore 12:30

Sampdoria - Inter si disputerà domenica 12 settembre alle ore 12:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Orsato coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti e Niccolò Pagliardini, mentre al VAR ci sarà Luigi Nasca.

La Sampdoria si trova al 13° posto in classifica con 1 punti mentre l'Inter si trova al 2° posto in classifica con 6 punti.

L'Inter nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Verona per 1-3, mentre la Sampdoria nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Sassuolo per 0-0.

Probabili formazioni

SAMPDORIA: Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa.

INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. All. S. Inzaghi.

Torino - Salernitana, domenica 12 settembre alle ore 15:00

Torino - Salernitana si disputerà domenica 12 settembre alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Arbitro dell'incontro sarà il signor Gianluca Aureliano coadiuvato dagli assistenti Dario Cecconi e Gamal Mokhtar, mentre al VAR ci sarà Luca Banti.

Il Torino si trova al 16° posto in classifica con 0 punti mentre la Salernitana si trova al 18° posto in classifica con 0 punti.

Il Torino deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Fiorentina per 2-1, mentre la Salernitana deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Roma per 0-4.

Cagliari - Genoa, domenica 12 settembre alle ore 15:00

Cagliari - Genoa si disputerà domenica 12 settembre alle ore 15:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro dell'incontro sarà il signor Luca Pairetto coadiuvato dagli assistenti Sergio Ranghetti e Giuseppe Perrotti, mentre al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo.

Il Cagliari si trova al 14° posto in classifica con 1 punti mentre il Genoa si trova al 19° posto in classifica con 0 punti.

Il Genoa deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Napoli per 1-2, mentre il Cagliari deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro il Milan per 4-1.

Spezia - Udinese, domenica 12 settembre alle ore 15:00

Spezia - Udinese si disputerà domenica 12 settembre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Guida coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi e Domenico Palermo, mentre al VAR ci sarà Paolo Valeri.

Lo Spezia si trova al 15° posto in classifica con 1 punti mentre l'Udinese si trova al 6° posto in classifica con 4 punti.

L'Udinese nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Venezia per 3-0, mentre lo Spezia deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Lazio per 6-1.

Milan - Lazio, domenica 12 settembre alle ore 18:00

Milan - Lazio si disputerà domenica 12 settembre alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Chiffi coadiuvato dagli assistenti Stefano Liberti e Mauro Galetto, mentre al VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Il Milan si trova al 4° posto in classifica con 6 punti mentre la Lazio si trova al 1° posto in classifica con 6 punti.

La Lazio nel precedente incontro ha vinto in casa contro lo Spezia per 6-1, mentre il Milan nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Cagliari per 4-1.

Probabili formazioni

MILAN: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli , Hernandez; Tonali, Kessie; Florenzi, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli.

LAZIO: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

Roma - Sassuolo, domenica 12 settembre alle ore 20:45

Roma - Sassuolo si disputerà domenica 12 settembre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro dell'incontro sarà il signor Simone Sozza coadiuvato dagli assistenti Alessio Tolfo e Antonio Vono, mentre al VAR ci sarà Rosario Abisso.

La Roma si trova al 3° posto in classifica con 6 punti mentre il Sassuolo si trova al 8° posto in classifica con 4 punti.

La Roma nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro la Salernitana per 0-4, mentre il Sassuolo nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro la Sampdoria per 0-0.

Bologna - Verona, lunedì 13 settembre alle ore 20:45

Bologna - Verona si disputerà lunedì 13 settembre alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro dell'incontro sarà il signor Ivano Pezzuto coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini e Filippo Bercigli, mentre al VAR ci sarà Luigi Nasca.

Il Bologna si trova al 7° posto in classifica con 4 punti mentre il Verona si trova al 17° posto in classifica con 0 punti.

Il Verona deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro l'Inter per 1-3, mentre il Bologna nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro l'Atalanta per 0-0.

Virgilio Sport - 11-09-2021 | 09:10