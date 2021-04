Probabili formazioni 30 giornata Serie A 2020/2021

La 30° giornata del campionato di Serie A 2020/2021 inizierà sabato 10 aprile alle ore 15:00 con l'anticipo Spezia - Crotone e terminerà lunedì 12 aprile alle ore 20:45 con la partita Benevento - Sassuolo. Gli appassionati del fantacalcio devono mettere in campo le loro formazioni e quindi noi di Virgilio Sport proviamo a dare loro un aiuto.

Vediamo ora in dettaglio le partite della 30° giornata con le probabili formazioni dei match. Aggiorneremo la pagina man mano che le probabili formazioni saranno disponibili.

Spezia - Crotone, sabato 10 aprile alle ore 15:00

Spezia - Crotone si disputerà sabato 10 aprile alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro dell'incontro sarà il signor Simone Sozza coadiuvato dagli assistenti Domenico Palermo e Filippo Bercigli, mentre al VAR ci sarà Luca Banti.

Lo Spezia si trova al 16° posto in classifica con 29 punti mentre il Crotone si trova al 20° posto in classifica con 15 punti.

Lo Spezia deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Lazio per 2-1, mentre il Crotone deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Napoli per 4-3.

Parma - Milan, sabato 10 aprile alle ore 18:00

Parma - Milan si disputerà sabato 10 aprile alle ore 18:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro dell'incontro sarà il signor Fabio Maresca coadiuvato dagli assistenti Giacomo Paganessi e Valentino Fiorito, mentre al VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Il Parma si trova al 19° posto in classifica con 20 punti mentre il Milan si trova al 2° posto in classifica con 60 punti.

Il Parma nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Benevento per 2-2, mentre il Milan nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro la Sampdoria per 1-1.

Udinese - Torino, sabato 10 aprile alle ore 20:45

Udinese - Torino si disputerà sabato 10 aprile alle ore 20:45 allo stadio Dacia Arena di Udine. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Doveri coadiuvato dagli assistenti Stefano Liberti e Mauro Galetto, mentre al VAR ci sarà Massimiliano Irrati.

L'Udinese si trova al 12° posto in classifica con 33 punti mentre il Torino si trova al 17° posto in classifica con 24 punti.

L'Udinese deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro l'Atalanta per 3-2, mentre il Torino nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro la Juventus per 2-2.

Inter - Cagliari, domenica 11 aprile alle ore 12:30

Inter - Cagliari si disputerà domenica 11 aprile alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro dell'incontro sarà il signor Luca Pairetto coadiuvato dagli assistenti Filippo Valeriani e Davide Imperiale, mentre al VAR ci sarà Davide Massa.

L'Inter si trova al 1° posto in classifica con 71 punti mentre il Cagliari si trova al 18° posto in classifica con 22 punti.

L'Inter nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Bologna per 0-1, mentre il Cagliari deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Verona per 0-2.

Probabili formazioni

INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Sanchez. All.: A. Conte.

CAGLIARI: Vicario; Walukiewicz, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. All.: L. Semplici.

Verona - Lazio, domenica 11 aprile alle ore 15:00

Verona - Lazio si disputerà domenica 11 aprile alle ore 15:00 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Chiffi coadiuvato dagli assistenti Marco Bresmes e Giuseppe Perrotti, mentre al VAR ci sarà Daniele Orsato.

Il Verona si trova al 8° posto in classifica con 41 punti mentre la Lazio si trova al 6° posto in classifica con 52 punti.

Il Verona nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Cagliari per 0-2, mentre la Lazio nel precedente incontro ha vinto in casa contro lo Spezia per 2-1.

Juventus - Genoa, domenica 11 aprile alle ore 15:00

Juventus - Genoa si disputerà domenica 11 aprile alle ore 15:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Di Bello coadiuvato dagli assistenti Matteo Passeri e Alessio Tolfo, mentre al VAR ci sarà Piero Giacomelli.

La Juventus si trova al 3° posto in classifica con 59 punti mentre il Genoa si trova al 13° posto in classifica con 32 punti.

Il Genoa nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro la Fiorentina per 1-1, mentre la Juventus nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Torino per 2-2.

Sampdoria - Napoli, domenica 11 aprile alle ore 15:00

Sampdoria - Napoli si disputerà domenica 11 aprile alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro dell'incontro sarà il signor Paolo Valeri coadiuvato dagli assistenti Salvatore Longo e Domenico Rocca, mentre al VAR ci sarà Gianluca Aureliano.

La Sampdoria si trova al 10° posto in classifica con 36 punti mentre il Napoli si trova al 5° posto in classifica con 56 punti.

La Sampdoria nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Milan per 1-1, mentre il Napoli nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Crotone per 4-3.

Roma - Bologna, domenica 11 aprile alle ore 18:00

Roma - Bologna si disputerà domenica 11 aprile alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Guida coadiuvato dagli assistenti Stefano Alassio e Manuel Robilotta, mentre al VAR ci sarà Michael Fabbri.

La Roma si trova al 7° posto in classifica con 51 punti mentre il Bologna si trova al 11° posto in classifica con 34 punti.

Il Bologna deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro l'Inter per 0-1, mentre la Roma nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Sassuolo per 2-2.

Fiorentina - Atalanta, domenica 11 aprile alle ore 20:45

Fiorentina - Atalanta si disputerà domenica 11 aprile alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro dell'incontro sarà il signor Juan Luca Sacchi coadiuvato dagli assistenti Rodolfo Di Vuolo e Mattia Scarpa, mentre al VAR ci sarà Luigi Nasca.

La Fiorentina si trova al 14° posto in classifica con 30 punti mentre l'Atalanta si trova al 4° posto in classifica con 58 punti.

L'Atalanta nel precedente incontro ha vinto in casa contro l'Udinese per 3-2, mentre la Fiorentina nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Genoa per 1-1.

Probabili formazioni

FIORENTINA: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Eysseric; Vlahovic. All.: G. Iachini.

ATALANTA: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Muriel, Zapata. All.: G. Gasperini.

Benevento - Sassuolo, lunedì 12 aprile alle ore 20:45

Benevento - Sassuolo si disputerà lunedì 12 aprile alle ore 20:45 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Arbitro dell'incontro sarà il signor Valerio Marini coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone e Marco Trinchieri, mentre al VAR ci sarà Gianpaolo Calvarese.

Il Benevento si trova al 15° posto in classifica con 30 punti mentre il Sassuolo si trova al 9° posto in classifica con 40 punti.

Il Benevento nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Parma per 2-2, mentre il Sassuolo nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro la Roma per 2-2.

