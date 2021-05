Probabili formazioni 36 giornata Serie A 2020/2021

La 36° giornata del campionato di Serie A 2020/2021 inizierà martedì 11 maggio alle ore 20:45 con l'anticipo Napoli - Udinese e terminerà giovedì 13 maggio alle ore 20:45 con la partita Crotone - Verona. Gli appassionati del fantacalcio devono mettere in campo le loro formazioni e quindi noi di Virgilio Sport proviamo a dare loro un aiuto.

Vediamo ora in dettaglio le partite della 36° giornata con le probabili formazioni dei match. Aggiorneremo la pagina man mano che le probabili formazioni saranno disponibili.

Napoli - Udinese, martedì 11 maggio alle ore 20:45

Napoli - Udinese si disputerà martedì 11 maggio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro dell'incontro sarà il signor Gianpaolo Calvarese coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi e Giuseppe Perrotti, mentre al VAR ci sarà Luigi Nasca.

Il Napoli si trova al 4° posto in classifica con 70 punti mentre l'Udinese si trova al 11° posto in classifica con 40 punti.

Il Napoli nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro lo Spezia per 1-4, mentre l'Udinese nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Bologna per 1-1.

Cagliari - Fiorentina, mercoledì 12 maggio alle ore 18:30

Cagliari - Fiorentina si disputerà mercoledì 12 maggio alle ore 18:30 allo stadio Sardegna Arena di Cagliari. Arbitro dell'incontro sarà il signor Maurizio Mariani coadiuvato dagli assistenti Valerio Colarossi e Giacomo Paganessi, mentre al VAR ci sarà Gianluca Manganiello.

Il Cagliari si trova al 16° posto in classifica con 35 punti mentre la Fiorentina si trova al 13° posto in classifica con 38 punti.

La Fiorentina nel precedente incontro ha vinto in casa contro la Lazio per 2-0, mentre il Cagliari nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Benevento per 1-3.

Sassuolo - Juventus, mercoledì 12 maggio alle ore 20:45

Sassuolo - Juventus si disputerà mercoledì 12 maggio alle ore 20:45 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio nell'Emilia. Arbitro dell'incontro sarà il signor Piero Giacomelli coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini e Mauro Galetto, mentre al VAR ci sarà Luca Banti.

Il Sassuolo si trova al 8° posto in classifica con 56 punti mentre la Juventus si trova al 5° posto in classifica con 69 punti.

Il Sassuolo nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Genoa per 1-2, mentre la Juventus deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Milan per 0-3.

Probabili formazioni

SASSUOLO: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Raspadori. All. De Zerbi

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

Torino - Milan, mercoledì 12 maggio alle ore 20:45

Torino - Milan si disputerà mercoledì 12 maggio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Guida coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti e Luigi Rossi, mentre al VAR ci sarà Gianluca Aureliano.

Il Torino si trova al 15° posto in classifica con 35 punti mentre il Milan si trova al 3° posto in classifica con 72 punti.

Il Milan nel precedente incontro ha vinto in casa contro la Juventus per 0-3, mentre il Torino nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Verona per 1-1.

Probabili formazioni

TORINO: Sirigu; Izzo, Buongiorno, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola.

MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, R. Leao; Rebic. All. Pioli.

Sampdoria - Spezia, mercoledì 12 maggio alle ore 20:45

Sampdoria - Spezia si disputerà mercoledì 12 maggio alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro dell'incontro sarà il signor Fabio Maresca coadiuvato dagli assistenti Francesco Fiore e Antonio Vono, mentre al VAR ci sarà Michael Fabbri.

La Sampdoria si trova al 9° posto in classifica con 45 punti mentre lo Spezia si trova al 17° posto in classifica con 34 punti.

La Sampdoria deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro l'Inter per 5-1, mentre lo Spezia deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Napoli per 1-4.

Inter - Roma, mercoledì 12 maggio alle ore 20:45

Inter - Roma si disputerà mercoledì 12 maggio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Chiffi coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale e Marco Bresmes, mentre al VAR ci sarà Luca Pairetto.

L'Inter si trova al 1° posto in classifica con 85 punti mentre la Roma si trova al 7° posto in classifica con 58 punti.

L'Inter nel precedente incontro ha vinto in casa contro la Sampdoria per 5-1, mentre la Roma nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Crotone per 5-0.

Atalanta - Benevento, mercoledì 12 maggio alle ore 20:45

Atalanta - Benevento si disputerà mercoledì 12 maggio alle ore 20:45 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo. Arbitro dell'incontro sarà il signor Davide Massa coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti e Daniele Bindoni, mentre al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo.

L'Atalanta si trova al 2° posto in classifica con 72 punti mentre il Benevento si trova al 18° posto in classifica con 31 punti.

Il Benevento deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Cagliari per 1-3, mentre l'Atalanta nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Parma per 2-5.

Bologna - Genoa, mercoledì 12 maggio alle ore 20:45

Bologna - Genoa si disputerà mercoledì 12 maggio alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro dell'incontro sarà il signor Francesco Fourneau coadiuvato dagli assistenti Domenico Rocca e Mattia Scarpa, mentre al VAR ci sarà Rosario Abisso.

Il Bologna si trova al 12° posto in classifica con 40 punti mentre il Genoa si trova al 14° posto in classifica con 36 punti.

Il Bologna nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro l'Udinese per 1-1, mentre il Genoa deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Sassuolo per 1-2.

Lazio - Parma, mercoledì 12 maggio alle ore 20:45

Lazio - Parma si disputerà mercoledì 12 maggio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro dell'incontro sarà il signor Federico Dionisi coadiuvato dagli assistenti Gianluca Sechi e Robert Avalos, mentre al VAR ci sarà Marco Piccinini.

La Lazio si trova al 6° posto in classifica con 64 punti mentre il Parma si trova al 19° posto in classifica con 20 punti.

La Lazio deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Fiorentina per 2-0, mentre il Parma deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro l'Atalanta per 2-5.

Crotone - Verona, giovedì 13 maggio alle ore 20:45

Crotone - Verona si disputerà giovedì 13 maggio alle ore 20:45 allo stadio Ezio Scida di Crotone. Arbitro dell'incontro sarà il signor Luca Massimi coadiuvato dagli assistenti Alessio Berti e Gabriele Nuzzi, mentre al VAR ci sarà Juan Luca Sacchi.

Il Crotone si trova al 20° posto in classifica con 18 punti mentre il Verona si trova al 10° posto in classifica con 43 punti.

Il Crotone deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Roma per 5-0, mentre il Verona nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Torino per 1-1.

Virgilio Sport - 11-05-2021 | 11:30