Probabili formazioni 38 giornata Serie A 2020/2021

La 38° giornata del campionato di Serie A 2020/2021 inizierà sabato 22 maggio alle ore 20:45 con gli anticipi Cagliari - Genoa, Sampdoria - Parma e Crotone - Fiorentina e terminerà domenica 23 maggio alle ore 20:45 con le partite Spezia - Roma, Torino - Benevento, Sassuolo - Lazio, Bologna - Juventus, Atalanta - Milan e Napoli - Verona. Gli appassionati del fantacalcio devono mettere in campo le loro formazioni e quindi noi di Virgilio Sport proviamo a dare loro un aiuto.

Guarda le partite della 38° giornata in diretta live su Dazn

Vediamo ora in dettaglio le partite della 38° giornata con le probabili formazioni dei match. Aggiorneremo la pagina man mano che le probabili formazioni saranno disponibili.

Cagliari - Genoa, sabato 22 maggio alle ore 20:45

Cagliari - Genoa si disputerà sabato 22 maggio alle ore 20:45 allo stadio Sardegna Arena di Cagliari. Arbitro dell'incontro sarà il signor Francesco Meraviglia coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin e Antonio Vono, mentre al VAR ci sarà Fabio Maresca.

Il Cagliari si trova al 16° posto in classifica con 37 punti mentre il Genoa si trova al 14° posto in classifica con 39 punti.

Il Genoa deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro l'Atalanta per 3-4, mentre il Cagliari nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Milan per 0-0.

Probabili formazioni

CAGLIARI: Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici.

GENOA: Marchetti; Onguené, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Melegoni, Rovella, Zajc, Cassata; Pandev, Destro. All. Ballardini.

Sampdoria - Parma, sabato 22 maggio alle ore 20:45

Sampdoria - Parma si disputerà sabato 22 maggio alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Paterna coadiuvato dagli assistenti Domenico Palermo e Marcello Rossi, mentre al VAR ci sarà Marco Guida.

La Sampdoria si trova al 9° posto in classifica con 49 punti mentre il Parma si trova al 20° posto in classifica con 20 punti.

Il Parma deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Sassuolo per 1-3, mentre la Sampdoria nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro l'Udinese per 0-1.

Crotone - Fiorentina, sabato 22 maggio alle ore 20:45

Crotone - Fiorentina si disputerà sabato 22 maggio alle ore 20:45 allo stadio Ezio Scida di Crotone. Arbitro dell'incontro sarà il signor Eugenio Abbattista coadiuvato dagli assistenti Gamal Mokhtar e Marco Trinchieri, mentre al VAR ci sarà Marco Serra.

Il Crotone si trova al 19° posto in classifica con 22 punti mentre la Fiorentina si trova al 13° posto in classifica con 39 punti.

Il Crotone nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Benevento per 1-1, mentre la Fiorentina deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Napoli per 0-2.

Inter - Udinese, domenica 23 maggio alle ore 15:00

Inter - Udinese si disputerà domenica 23 maggio alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro dell'incontro sarà il signor Manuel Volpi coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi e Giuseppe Perrotti, mentre al VAR ci sarà Luca Banti.

L'Inter si trova al 1° posto in classifica con 88 punti mentre l'Udinese si trova al 12° posto in classifica con 40 punti.

L'Inter deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Juventus per 3-2, mentre l'Udinese deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Sampdoria per 0-1.

Probabili formazioni

INTER: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Hakimi, Vecino, Eriksen, Sensi, Perisic; Pinamonti, Lukaku. All.: Conte.

UDINESE: Musso; Becao, Bonifazi, Zeegelaar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger-Larsen; Pereyra; Okaka. All.: Gotti.

Spezia - Roma, domenica 23 maggio alle ore 20:45

Spezia - Roma si disputerà domenica 23 maggio alle ore 20:45 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro dell'incontro sarà il signor Ivano Pezzuto coadiuvato dagli assistenti Daniele Marchi e Davide Miele, mentre al VAR ci sarà Luca Pairetto.

Lo Spezia si trova al 15° posto in classifica con 38 punti mentre la Roma si trova al 7° posto in classifica con 61 punti.

La Roma nel precedente incontro ha vinto in casa contro la Lazio per 2-0, mentre lo Spezia nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Torino per 4-1.

Probabili formazioni

SPEZIA: Provedel; Ferrer, Terzi, Capradossi, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Saponara. All.: V. Italiano.

ROMA: Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres; Cristante, Villar; Pedro, Mkhitaryan, El Shaarawy; Dzeko. All.: P. Fonseca.

Torino - Benevento, domenica 23 maggio alle ore 20:45

Torino - Benevento si disputerà domenica 23 maggio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Di Bello coadiuvato dagli assistenti Niccolò Pagliardini e Alessio Berti, mentre al VAR ci sarà Rosario Abisso.

Il Torino si trova al 17° posto in classifica con 36 punti mentre il Benevento si trova al 18° posto in classifica con 32 punti.

Il Torino deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro lo Spezia per 4-1, mentre il Benevento nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Crotone per 1-1.

Probabili formazioni

TORINO: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All.: D. Nicola.

BENEVENTO: Manfredini; Letizia, Glik, Tuia, Pastina; Dabo, Viola, Hetemaj; Di Serio, Insigne; Lapadula. All.: F. Inzaghi.

Sassuolo - Lazio, domenica 23 maggio alle ore 20:45

Sassuolo - Lazio si disputerà domenica 23 maggio alle ore 20:45 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio nell'Emilia. Arbitro dell'incontro sarà il signor Alessandro Prontera coadiuvato dagli assistenti Filippo Bercigli e Gaetano Massara, mentre al VAR ci sarà Davide Massa.

Il Sassuolo si trova al 8° posto in classifica con 59 punti mentre la Lazio si trova al 6° posto in classifica con 68 punti.

La Lazio deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Roma per 2-0, mentre il Sassuolo nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Parma per 1-3.

Bologna - Juventus, domenica 23 maggio alle ore 20:45

Bologna - Juventus si disputerà domenica 23 maggio alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro dell'incontro sarà il signor Paolo Valeri coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti e Giorgio Peretti, mentre al VAR ci sarà Piero Giacomelli.

Il Bologna si trova al 11° posto in classifica con 41 punti mentre la Juventus si trova al 5° posto in classifica con 75 punti.

La Juventus nel precedente incontro ha vinto in casa contro l'Inter per 3-2, mentre il Bologna nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Verona per 2-2.

Probabili formazioni

BOLOGNA: Ravaglia; De Silvestri, Soumaoro, Tomiyasu, Mbaye; Schouten, Svanberg; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio. All.: S. Mihajlovic.

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All.: A. Pirlo.

Atalanta - Milan, domenica 23 maggio alle ore 20:45

Atalanta - Milan si disputerà domenica 23 maggio alle ore 20:45 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo. Arbitro dell'incontro sarà il signor Maurizio Mariani coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini e Daniele Bindoni, mentre al VAR ci sarà Gianluca Aureliano.

L'Atalanta si trova al 2° posto in classifica con 78 punti mentre il Milan si trova al 3° posto in classifica con 76 punti.

L'Atalanta nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Genoa per 3-4, mentre il Milan nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Cagliari per 0-0.

Probabili formazioni

ATALANTA: Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. All.: G. Gasperini.

MILAN: G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic. All.: S. Pioli.

Napoli - Verona, domenica 23 maggio alle ore 20:45

Napoli - Verona si disputerà domenica 23 maggio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Chiffi coadiuvato dagli assistenti Salvatore Longo e Filippo Valeriani, mentre al VAR ci sarà Luigi Nasca.

Il Napoli si trova al 4° posto in classifica con 76 punti mentre il Verona si trova al 10° posto in classifica con 44 punti.

Il Napoli nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro la Fiorentina per 0-2, mentre il Verona nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Bologna per 2-2.

Virgilio Sport - 22-05-2021 | 11:10