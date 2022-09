La 5° giornata del campionato di Serie A 2022/2023 inizierà con gli anticipi Fiorentina - Juventus, Milan - Inter e Lazio - Napoli e terminerà lunedì 5 settembre alle ore 20:45 con la partita Torino - Lecce. Gli appassionati del fantacalcio devono mettere in campo le loro formazioni e quindi noi di Virgilio Sport proviamo a dare loro un aiuto.

Vediamo ora in dettaglio le partite della 5° giornata con le probabili formazioni dei match. Aggiorneremo la pagina man mano che le probabili formazioni saranno disponibili.

Fiorentina - Juventus,

Fiorentina - Juventus si disputerà allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Doveri coadiuvato dagli assistenti Stefano Alassio e Alberto Tegoni, mentre al VAR ci sarà Gianluca Aureliano.

La Fiorentina si trova al 11° posto in classifica con 5 punti mentre la Juventus si trova al 5° posto in classifica con 8 punti.

La Juventus nel precedente incontro ha vinto in casa contro lo Spezia per 2-0, mentre la Fiorentina deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro l'Udinese per 1-0.

Probabili formazioni

FIORENTINA: Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Maleh; Ikoné, Jovic, Sottil. All.: V. Italiano.

JUVENTUS: : Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic. All.: M. Allegri.

Milan - Inter,

Milan - Inter si disputerà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Chiffi coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli e Giorgio Peretti, mentre al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo.

Il Milan si trova al 6° posto in classifica con 8 punti mentre l'Inter si trova al 3° posto in classifica con 9 punti.

L'Inter nel precedente incontro ha vinto in casa contro la Cremonese per 3-1, mentre il Milan nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Sassuolo per 0-0.

Probabili formazioni

MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: S. Pioli.

INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Martinez, Dzeko. All.: S. Inzaghi.

Lazio - Napoli,

Lazio - Napoli si disputerà allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro dell'incontro sarà il signor Simone Sozza coadiuvato dagli assistenti Domenico Rocca e Antonio Vono, mentre al VAR ci sarà Michael Fabbri.

La Lazio si trova al 7° posto in classifica con 8 punti mentre il Napoli si trova al 4° posto in classifica con 8 punti.

Il Napoli nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Lecce per 1-1, mentre la Lazio nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro la Sampdoria per 1-1.

Probabili formazioni

LAZIO: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: M. Sarri.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lozano. All.: L. Spalletti.

Cremonese - Sassuolo, domenica 4 settembre alle ore 12:30

Cremonese - Sassuolo si disputerà domenica 4 settembre alle ore 12:30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Arbitro dell'incontro sarà il signor Luca Pairetto coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato e Valerio Colarossi, mentre al VAR ci sarà Maurizio Mariani.

La Cremonese si trova al 19° posto in classifica con 0 punti mentre il Sassuolo si trova al 12° posto in classifica con 5 punti.

La Cremonese deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro l'Inter per 3-1, mentre il Sassuolo nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Milan per 0-0.

Spezia - Bologna, domenica 4 settembre alle ore 15:00

Spezia - Bologna si disputerà domenica 4 settembre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro dell'incontro sarà il signor Antonio Giua coadiuvato dagli assistenti Gamal Mokhtar e Gianluca Sechi, mentre al VAR ci sarà Luca Banti.

Lo Spezia si trova al 13° posto in classifica con 4 punti mentre il Bologna si trova al 16° posto in classifica con 2 punti.

Lo Spezia deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Juventus per 2-0, mentre il Bologna nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro la Salernitana per 1-1.

Verona - Sampdoria, domenica 4 settembre alle ore 18:00

Verona - Sampdoria si disputerà domenica 4 settembre alle ore 18:00 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro dell'incontro sarà il signor Paolo Valeri coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti e Alessio Berti, mentre al VAR ci sarà Marco Di Bello.

Il Verona si trova al 17° posto in classifica con 2 punti mentre la Sampdoria si trova al 18° posto in classifica con 2 punti.

Il Verona nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro l'Empoli per 1-1, mentre la Sampdoria nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro la Lazio per 1-1.

Udinese - Roma, domenica 4 settembre alle ore 20:45

Udinese - Roma si disputerà domenica 4 settembre alle ore 20:45 allo stadio Dacia Arena di Udine. Arbitro dell'incontro sarà il signor Fabio Maresca coadiuvato dagli assistenti Rodolfo Di Vuolo e Christian Rossi, mentre al VAR ci sarà Davide Ghersini.

L'Udinese si trova al 9° posto in classifica con 7 punti mentre la Roma si trova al 2° posto in classifica con 10 punti.

La Roma nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Monza per 3-0, mentre l'Udinese nel precedente incontro ha vinto in casa contro la Fiorentina per 1-0.

Salernitana - Empoli, lunedì 5 settembre alle ore 18:30

Salernitana - Empoli si disputerà lunedì 5 settembre alle ore 18:30 allo stadio Arechi di Salerno. Arbitro dell'incontro sarà il signor Rosario Abisso coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero e Niccolò Pagliardini, mentre al VAR ci sarà Valerio Marini.

La Salernitana si trova al 10° posto in classifica con 5 punti mentre l'Empoli si trova al 14° posto in classifica con 3 punti.

L'Empoli nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Verona per 1-1, mentre la Salernitana nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Bologna per 1-1.

Monza - Atalanta, lunedì 5 settembre alle ore 18:30

Monza - Atalanta si disputerà lunedì 5 settembre alle ore 18:30 allo stadio U-Power Stadium di Monza. Arbitro dell'incontro sarà il signor Juan Luca Sacchi coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni e Davide Imperiale, mentre al VAR ci sarà Federico La Penna.

Il Monza si trova al 20° posto in classifica con 0 punti mentre l'Atalanta si trova al 1° posto in classifica con 10 punti.

Il Monza deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Roma per 3-0, mentre l'Atalanta nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Torino per 3-1.

Torino - Lecce, lunedì 5 settembre alle ore 20:45

Torino - Lecce si disputerà lunedì 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Arbitro dell'incontro sarà il signor Manuel Volpi coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi e Gaetano Massara, mentre al VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Il Torino si trova al 8° posto in classifica con 7 punti mentre il Lecce si trova al 15° posto in classifica con 2 punti.

Il Lecce nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Napoli per 1-1, mentre il Torino deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro l'Atalanta per 3-1.

