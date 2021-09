Probabili formazioni 6 giornata Serie A 2021/2022

La 6° giornata del campionato di Serie A 2021/2022 è iniziata sabato 25 settembre alle ore 15:00 con l'anticipo Spezia - Milan e terminerà lunedì 27 settembre alle ore 20:45 con la partita Venezia - Torino. Gli appassionati del fantacalcio devono mettere in campo le loro formazioni e quindi noi di Virgilio Sport proviamo a dare loro un aiuto.

Vediamo ora in dettaglio le partite della 6° giornata con le probabili formazioni dei match. Aggiorneremo la pagina man mano che le probabili formazioni saranno disponibili.

Spezia - Milan, sabato 25 settembre alle ore 15:00

Spezia - Milan si disputerà sabato 25 settembre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro dell'incontro sarà il signor Gianluca Manganiello coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale e Valerio Vecchi, mentre al VAR ci sarà Daniele Orsato.

Lo Spezia si trova al 17° posto in classifica con 4 punti mentre il Milan si trova al 1° posto in classifica con 16 punti.

Il Milan nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Venezia per 2-0, mentre lo Spezia deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Juventus per 2-3.

Inter - Atalanta, sabato 25 settembre alle ore 18:00

Inter - Atalanta si disputerà sabato 25 settembre alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro dell'incontro sarà il signor Fabio Maresca coadiuvato dagli assistenti Valerio Colarossi e Emanuele Prenna, mentre al VAR ci sarà Gianluca Aureliano.

L'Inter si trova al 3° posto in classifica con 14 punti mentre l'Atalanta si trova al 5° posto in classifica con 11 punti.

L'Atalanta nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Sassuolo per 2-1, mentre l'Inter nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro la Fiorentina per 1-3.

Probabili formazioni

INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

ATALANTA: Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini

Genoa - Verona, sabato 25 settembre alle ore 20:45

Genoa - Verona si disputerà sabato 25 settembre alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Doveri coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone e Vittorio Di Gioia, mentre al VAR ci sarà Maurizio Mariani.

Il Genoa si trova al 15° posto in classifica con 5 punti mentre il Verona si trova al 13° posto in classifica con 5 punti.

Il Genoa nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Bologna per 2-2, mentre il Verona nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro la Salernitana per 2-2.

Juventus - Sampdoria, domenica 26 settembre alle ore 12:30

Juventus - Sampdoria si disputerà domenica 26 settembre alle ore 12:30 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro dell'incontro sarà il signor Giovanni Ayroldi coadiuvato dagli assistenti Rodolfo Di Vuolo e Michele Lombardi, mentre al VAR ci sarà Daniele Orsato.

La Juventus si trova al 9° posto in classifica con 8 punti mentre la Sampdoria si trova al 14° posto in classifica con 5 punti.

La Juventus nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro lo Spezia per 2-3, mentre la Sampdoria deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Napoli per 0-4.

Empoli - Bologna, domenica 26 settembre alle ore 15:00

Empoli - Bologna si disputerà domenica 26 settembre alle ore 15:00 allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Arbitro dell'incontro sarà il signor Piero Giacomelli coadiuvato dagli assistenti Matteo Passeri e Gianluca Sechi, mentre al VAR ci sarà Maurizio Mariani.

L'Empoli si trova al 12° posto in classifica con 6 punti mentre il Bologna si trova al 8° posto in classifica con 8 punti.

Il Bologna nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Genoa per 2-2, mentre l'Empoli nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Cagliari per 0-2.

Udinese - Fiorentina, domenica 26 settembre alle ore 15:00

Udinese - Fiorentina si disputerà domenica 26 settembre alle ore 15:00 allo stadio Dacia Arena di Udine. Arbitro dell'incontro sarà il signor Davide Ghersini coadiuvato dagli assistenti Marco Bresmes e Robert Avalos, mentre al VAR ci sarà Luca Pairetto.

L'Udinese si trova al 11° posto in classifica con 7 punti mentre la Fiorentina si trova al 6° posto in classifica con 9 punti.

La Fiorentina deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro l'Inter per 1-3, mentre l'Udinese deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Roma per 1-0.

Sassuolo - Salernitana, domenica 26 settembre alle ore 15:00

Sassuolo - Salernitana si disputerà domenica 26 settembre alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio nell'Emilia. Arbitro dell'incontro sarà il signor Antonio Giua coadiuvato dagli assistenti Christian Rossi e Vito Mastrodonato, mentre al VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Il Sassuolo si trova al 16° posto in classifica con 4 punti mentre la Salernitana si trova al 20° posto in classifica con 1 punti.

Il Sassuolo deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro l'Atalanta per 2-1, mentre la Salernitana nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Verona per 2-2.

Lazio - Roma, domenica 26 settembre alle ore 18:00

Lazio - Roma si disputerà domenica 26 settembre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Guida coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli e Giorgio Peretti, mentre al VAR ci sarà Massimiliano Irrati.

La Lazio si trova al 7° posto in classifica con 8 punti mentre la Roma si trova al 4° posto in classifica con 12 punti.

La Roma nel precedente incontro ha vinto in casa contro l'Udinese per 1-0, mentre la Lazio nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Torino per 1-1.

Probabili formazioni

LAZIO: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

Napoli - Cagliari, domenica 26 settembre alle ore 20:45

Napoli - Cagliari si disputerà domenica 26 settembre alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Piccinini coadiuvato dagli assistenti Mauro Vivenzi e Marcello Rossi, mentre al VAR ci sarà Davide Massa.

Il Napoli si trova al 2° posto in classifica con 15 punti mentre il Cagliari si trova al 19° posto in classifica con 2 punti.

Il Cagliari deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro l'Empoli per 0-2, mentre il Napoli nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro la Sampdoria per 0-4.

Probabili formazioni

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

CAGLIARI: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro; Keita.

Venezia - Torino, lunedì 27 settembre alle ore 20:45

Venezia - Torino si disputerà lunedì 27 settembre alle ore 20:45 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro dell'incontro sarà il signor Lorenzo Maggioni coadiuvato dagli assistenti Mattia Scarpa e Alessio Saccenti, mentre al VAR ci sarà Luigi Nasca.

Il Venezia si trova al 18° posto in classifica con 3 punti mentre il Torino si trova al 10° posto in classifica con 7 punti.

Il Venezia deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro il Milan per 2-0, mentre il Torino nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro la Lazio per 1-1.

