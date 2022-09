La 7° giornata del campionato di Serie A 2022/2023 è iniziata venerdì 16 settembre alle ore 20:45 con l'anticipo Salernitana - Lecce e terminerà domenica 18 settembre alle ore 20:45 con la partita Milan - Napoli. Gli appassionati del fantacalcio devono mettere in campo le loro formazioni e quindi noi di Virgilio Sport proviamo a dare loro un aiuto.

Vediamo ora in dettaglio le partite della 7° giornata con le probabili formazioni dei match. Aggiorneremo la pagina man mano che le probabili formazioni saranno disponibili.

Salernitana - Lecce, venerdì 16 settembre alle ore 20:45

Salernitana - Lecce si disputerà venerdì 16 settembre alle ore 20:45 allo stadio Arechi di Salerno. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Doveri coadiuvato dagli assistenti Christian Rossi e Nicolò Cipriani, mentre al VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

La Salernitana si trova al 10° posto in classifica con 7 punti mentre il Lecce si trova al 14° posto in classifica con 6 punti.

La Salernitana nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro la Juventus per 2-2, mentre il Lecce nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Monza per 1-1.

Probabili formazioni

SALERNITANA: Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. All.: Nicola

LECCE: (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Di Francesco. All.: Baroni.

Bologna - Empoli,

Bologna - Empoli si disputerà allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro dell'incontro sarà il signor Manuel Volpi coadiuvato dagli assistenti Francesca Di Monte e Gaetano Massara, mentre al VAR ci sarà Luigi Nasca.

Il Bologna si trova al 12° posto in classifica con 6 punti mentre l'Empoli si trova al 17° posto in classifica con 4 punti.

Il Bologna nel precedente incontro ha vinto in casa contro la Fiorentina per 2-1, mentre l'Empoli deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Roma per 1-2.

Probabili formazioni

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumi, Lykogiannis; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. All.: Thiago Motta.

EMPOLI: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano. All.: P. Zanetti.

Spezia - Sampdoria,

Spezia - Sampdoria si disputerà allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro dell'incontro sarà il signor Simone Sozza coadiuvato dagli assistenti Alessandro Cipressa e Domenico Fontemurato, mentre al VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Lo Spezia si trova al 16° posto in classifica con 5 punti mentre la Sampdoria si trova al 19° posto in classifica con 2 punti.

Lo Spezia deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro il Napoli per 1-0, mentre la Sampdoria deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Milan per 1-2.

Probabili formazioni

SPEZIA: Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All.: L. Gotti.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Villar; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All.: M. Giampaolo.

Torino - Sassuolo,

Torino - Sassuolo si disputerà allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Arbitro dell'incontro sarà il signor Niccolò Baroni coadiuvato dagli assistenti Andrea Zingarelli e Alessio Saccenti, mentre al VAR ci sarà Massimiliano Irrati.

Il Torino si trova al 9° posto in classifica con 10 punti mentre il Sassuolo si trova al 13° posto in classifica con 6 punti.

Il Torino deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro l'Inter per 1-0, mentre il Sassuolo deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro l'Udinese per 1-3.

Probabili formazioni

TORINO: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Seck. All.: I. Juric.

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez,Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. All.: A. Dionisi.

Udinese - Inter, domenica 18 settembre alle ore 12:30

Udinese - Inter si disputerà domenica 18 settembre alle ore 12:30 allo stadio Dacia Arena di Udine. Arbitro dell'incontro sarà il signor Paolo Valeri coadiuvato dagli assistenti Domenico Palermo e Gamal Mokhtar, mentre al VAR ci sarà Gianluca Aureliano.

L'Udinese si trova al 4° posto in classifica con 13 punti mentre l'Inter si trova al 6° posto in classifica con 12 punti.

L'Inter nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Torino per 1-0, mentre l'Udinese nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Sassuolo per 1-3.

Monza - Juventus, domenica 18 settembre alle ore 15:00

Monza - Juventus si disputerà domenica 18 settembre alle ore 15:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza. Arbitro dell'incontro sarà il signor Fabio Maresca coadiuvato dagli assistenti Emanuele Prenna e Pasquale De Meo, mentre al VAR ci sarà Michael Fabbri.

Il Monza si trova al 20° posto in classifica con 1 punti mentre la Juventus si trova al 8° posto in classifica con 10 punti.

La Juventus nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro la Salernitana per 2-2, mentre il Monza nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Lecce per 1-1.

Cremonese - Lazio, domenica 18 settembre alle ore 15:00

Cremonese - Lazio si disputerà domenica 18 settembre alle ore 15:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Orsato coadiuvato dagli assistenti Rodolfo Di Vuolo e Paolo Laudato, mentre al VAR ci sarà Rosario Abisso.

La Cremonese si trova al 18° posto in classifica con 2 punti mentre la Lazio si trova al 7° posto in classifica con 11 punti.

La Cremonese nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro l'Atalanta per 1-1, mentre la Lazio nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Verona per 2-0.

Fiorentina - Verona, domenica 18 settembre alle ore 15:00

Fiorentina - Verona si disputerà domenica 18 settembre alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro dell'incontro sarà il signor Antonio Rapuano coadiuvato dagli assistenti Daniele Marchi e Pasquale Capaldo, mentre al VAR ci sarà Federico La Penna.

La Fiorentina si trova al 11° posto in classifica con 6 punti mentre il Verona si trova al 15° posto in classifica con 5 punti.

La Fiorentina deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro il Bologna per 2-1, mentre il Verona deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Lazio per 2-0.

Roma - Atalanta, domenica 18 settembre alle ore 18:00

Roma - Atalanta si disputerà domenica 18 settembre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Chiffi coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi e Vito Mastrodonato, mentre al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo.

La Roma si trova al 5° posto in classifica con 13 punti mentre l'Atalanta si trova al 2° posto in classifica con 14 punti.

L'Atalanta nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro la Cremonese per 1-1, mentre la Roma nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro l'Empoli per 1-2.

Milan - Napoli, domenica 18 settembre alle ore 20:45

Milan - Napoli si disputerà domenica 18 settembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro dell'incontro sarà il signor Maurizio Mariani coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti e Alessio Berti, mentre al VAR ci sarà Massimiliano Irrati.

Il Milan si trova al 3° posto in classifica con 14 punti mentre il Napoli si trova al 1° posto in classifica con 14 punti.

Il Napoli nel precedente incontro ha vinto in casa contro lo Spezia per 1-0, mentre il Milan nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro la Sampdoria per 1-2.

