Probabili formazioni 8 giornata Serie A 2021/2022

La 8° giornata del campionato di Serie A 2021/2022 inizierà sabato 16 ottobre alle ore 15:00 con l'anticipo Spezia - Salernitana e terminerà lunedì 18 ottobre alle ore 20:45 con la partita Venezia - Fiorentina. Gli appassionati del fantacalcio devono mettere in campo le loro formazioni e quindi noi di Virgilio Sport proviamo a dare loro un aiuto.

Vediamo ora in dettaglio le partite della 8° giornata con le probabili formazioni dei match. Aggiorneremo la pagina man mano che le probabili formazioni saranno disponibili.

Spezia - Salernitana, sabato 16 ottobre alle ore 15:00

Spezia - Salernitana si disputerà sabato 16 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro dell'incontro sarà il signor Valerio Marini coadiuvato dagli assistenti Matteo Passeri e Michele Lombardi, mentre al VAR ci sarà Paolo Valeri.

Lo Spezia si trova al 19° posto in classifica con 4 punti mentre la Salernitana si trova al 18° posto in classifica con 4 punti.

La Salernitana nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Genoa per 1-0, mentre lo Spezia deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro il Verona per 4-0.

Lazio - Inter, sabato 16 ottobre alle ore 18:00

Lazio - Inter si disputerà sabato 16 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro dell'incontro sarà il signor Massimiliano Irrati coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Perrotti e Domenico Palermo, mentre al VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

La Lazio si trova al 6° posto in classifica con 11 punti mentre l'Inter si trova al 3° posto in classifica con 17 punti.

L'Inter nel precedente incontro ha vinto in casa contro il Sassuolo per 1-2, mentre la Lazio deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro il Bologna per 3-0.

Milan - Verona, sabato 16 ottobre alle ore 20:45

Milan - Verona si disputerà sabato 16 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro dell'incontro sarà il signor Alessandro Prontera coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato e Luigi Lanotte, mentre al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo.

Il Milan si trova al 2° posto in classifica con 19 punti mentre il Verona si trova al 12° posto in classifica con 8 punti.

Il Milan nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro l'Atalanta per 2-3, mentre il Verona nel precedente incontro ha vinto in casa contro lo Spezia per 4-0.

Cagliari - Sampdoria, domenica 17 ottobre alle ore 12:30

Cagliari - Sampdoria si disputerà domenica 17 ottobre alle ore 12:30 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro dell'incontro sarà il signor Matteo Marchetti coadiuvato dagli assistenti Pietro Dei Giudici e Michele Grossi, mentre al VAR ci sarà Gianluca Aureliano.

Il Cagliari si trova al 20° posto in classifica con 3 punti mentre la Sampdoria si trova al 15° posto in classifica con 6 punti.

Il Cagliari nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro il Venezia per 1-1, mentre la Sampdoria nel precedente incontro ha pareggiato in casa contro l'Udinese per 3-3.

Udinese - Bologna, domenica 17 ottobre alle ore 15:00

Udinese - Bologna si disputerà domenica 17 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Dacia Arena di Udine. Arbitro dell'incontro sarà il signor Rosario Abisso coadiuvato dagli assistenti Matteo Bottegoni e Edoardo Raspollini, mentre al VAR ci sarà Daniele Doveri.

L'Udinese si trova al 13° posto in classifica con 8 punti mentre il Bologna si trova al 9° posto in classifica con 11 punti.

Il Bologna nel precedente incontro ha vinto in casa contro la Lazio per 3-0, mentre l'Udinese nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro la Sampdoria per 3-3.

Probabili formazioni

UDINESE: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Gotti.

BOLOGNA: Skorupski; Medel, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic.

Empoli - Atalanta, domenica 17 ottobre alle ore 15:00

Empoli - Atalanta si disputerà domenica 17 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Arbitro dell'incontro sarà il signor Marco Serra coadiuvato dagli assistenti Marcello Rossi e Francesco Fiore, mentre al VAR ci sarà Luca Banti.

L'Empoli si trova al 10° posto in classifica con 9 punti mentre l'Atalanta si trova al 8° posto in classifica con 11 punti.

L'Atalanta deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Milan per 2-3, mentre l'Empoli deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Roma per 2-0.

Genoa - Sassuolo, domenica 17 ottobre alle ore 15:00

Genoa - Sassuolo si disputerà domenica 17 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Chiffi coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin e Marco Della Croce, mentre al VAR ci sarà Michael Fabbri.

Il Genoa si trova al 16° posto in classifica con 5 punti mentre il Sassuolo si trova al 14° posto in classifica con 7 punti.

Il Genoa deve riscattarsi dopo la sconfitta in trasferta, nel turno precedente, contro la Salernitana per 1-0, mentre il Sassuolo deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro l'Inter per 1-2.

Napoli - Torino, domenica 17 ottobre alle ore 18:00

Napoli - Torino si disputerà domenica 17 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro dell'incontro sarà il signor Juan Luca Sacchi coadiuvato dagli assistenti Emanuele Prenna e Andrea Zingarelli, mentre al VAR ci sarà Marco Di Bello.

Il Napoli si trova al 1° posto in classifica con 21 punti mentre il Torino si trova al 11° posto in classifica con 8 punti.

Il Torino deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro la Juventus per 0-1, mentre il Napoli nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro la Fiorentina per 1-2.

Probabili formazioni

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

TORINO: Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Pobega, Aina; Lukic, Brekalo; Belotti. All. Juric.

Juventus - Roma, domenica 17 ottobre alle ore 20:45

Juventus - Roma si disputerà domenica 17 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Orsato coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni e Marco Bresmes, mentre al VAR ci sarà Luigi Nasca.

La Juventus si trova al 7° posto in classifica con 11 punti mentre la Roma si trova al 4° posto in classifica con 15 punti.

La Juventus nel precedente incontro ha vinto in trasferta contro il Torino per 0-1, mentre la Roma nel precedente incontro ha vinto in casa contro l'Empoli per 2-0.

Probabili formazioni

JUVENTUS: Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Bernardeschi, Kean. All. Allegri.

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All. Mourinho.

Venezia - Fiorentina, lunedì 18 ottobre alle ore 20:45

Venezia - Fiorentina si disputerà lunedì 18 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro dell'incontro sarà il signor Luca Massimi coadiuvato dagli assistenti Domenico Rocca e Gaetano Massara, mentre al VAR ci sarà Piero Giacomelli.

Il Venezia si trova al 17° posto in classifica con 5 punti mentre la Fiorentina si trova al 5° posto in classifica con 12 punti.

Il Venezia nel precedente incontro ha pareggiato in trasferta contro il Cagliari per 1-1, mentre la Fiorentina deve riscattarsi dopo la sconfitta in casa, nel turno precedente, contro il Napoli per 1-2.

Virgilio Sport - 16-10-2021 | 14:00