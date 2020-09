Juventus, subito allarme per Andrea Pirlo: si fa male un big

Suona subito l’allarme per Andrea Pirlo a due giorni dal debutto in Serie A della Juventus. I bianconeri perdono per infortunio il terzino Alex Sandro, questo il comunicato ufficiale sul sito dei campioni d’Italia.

“Ci siamo quasi: poco più di quarantott’ore e sarà luce verde per il campionato dei bianconeri, che prende il via domenica alle 20.45 contro la Samp all’Allianz Stadium. A meno due dalla gara, la Juve ha dedicato il lavoro della mattinata dedicata alla tattica; Alex Sandro ha interrotto l’allenamento a seguito di un problema muscolare alla coscia destra e domani verrà sottoposto ad esami strumentali. Domani si torna in campo sempre al mattino, ma in un’altra location: il terreno dell’Allianz Stadium”.

Il giocatore sarà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore, ma è praticamente sicura la sua indisponibilità per la partita di domenica sera contro la Sampdoria.

Al suo posto dovrebbe giocare Luca Pellegrini, rientrato questa estate dal prestito a Cagliari. Pirlo sta ragionando anche su chi schierare nella difesa a tre insieme a Bonucci e Chiellini: Demiral è in ballottaggio con Danilo. A centrocampo sicura la presenza di Rabiot, si giocano gli altri due posti Arthur, Bentancur, McKennie e Ramsey.

Alla Continassa si è intanto presentato Kulusevski: “Con la Sampdoria partita importante, sono contento di giocare e sono pronto nel caso in cui il mister mi metta in campo. Non vedo l’ora di giocare. Sono qua per vincere e migliorare, ogni giorno voglio essere più forte del giorno prima. Voglio vincere ogni partita, anche in allenamento. Ronaldo? Cristiano è fantastico. Sono fortunato ad imparare da lui, è molto simpatico, parla con tutti. Ogni volta che parla per me è come benzina, sono fortunato di giocare con lui e spero di aiutarlo”.

Sulla sua posizione in campo: “Bella domanda. Ho giocato davvero in tanti ruoli, dove mi metterà Pirlo avrà ragione, sia a centrocampo, che trequartista, esterno, punta centrale, seconda punta. Dipende dalle partite, mi sento comodo in ogni ruolo”.

OMNISPORT | 18-09-2020 14:41