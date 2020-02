Problemi a un polpaccio: Musacchio rifiuta il cambio

Problemi in casa Milan per quanto riguarda la difesa.

Nel corso del primo tempo della sfida interna contro il Torino, Simon Kjaer si è fermato per infortunio. Capita l'esigenza di sostituirlo, Stefano Pioli ha mandato Mateo Musacchio a riscaldarsi. Ma l'argentino non è mai entrato in campo.

Come riferito da 'Sky Sport', infatti, il centrale avrebbe denunciato un problema a un polpaccio, invitando il suo allenatore a non mandarlo in campo. Così Kjaer ha lasciato il posto al giovane Gabbia al 44' del primo tempo e, al ritorno delle squadre in campo dopo l'intervallo, in panchina non si è presentato Musacchio a causa del problema fisico precedentemente denunciato.

SPORTAL.IT | 17-02-2020 22:05