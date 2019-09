Problemi burocratici: niente Bologna per Jefferson

La prima giornata della serie A maschile di basket perde un possibile protagonista.

“La Virtus Roma comunica che, a causa di un disguido burocratico ascrivibile al club, l’atleta Davon Jefferson non sarà a disposizione per la gara contro la Virtus Bologna, in quanto il nulla osta non è pervenuto nei tempi limite” si legge nella nota diramata dalla società capitolina.

Chiusa la parentesi canturina il centro aveva giocato i playoff di Porto Rico con i Capitanes de Arecibo.

