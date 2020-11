Problemi per l'Italia: Bonucci in dubbio, Kean lascia il ritiro

Ancora brutte notizie da Coverciano, dove oggi sul campo di allenamento non si sono visti Leonardo Bonucci e Moise Kean.

Il difensore della Juventus accusa ancora il problema muscolare, che lo aveva costretto al cambio qualche settimana fa a Kiev. A questo punto la sua presenza domenica sera contro la Polonia sembra in forte dubbio.

Nel caso in cui Bonucci non dovesse riuscire a recuperare, toccherà probabilmente ad Acerbi affiancare Romagnoli al centro della difesa azzurra.

Niente da fare invece per Moise Kean, anche lui ko per un problema muscolare. L’attaccante del PSG ha lasciato il ritiro di Coverciano per proseguire le cure a Parigi. Il suo posto sarà preso da Stefano Okaka.

OMNISPORT | 13-11-2020 23:48