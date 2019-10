Profezia di Cassano avverata? Tifosi scatenati sul web

Contro il Bologna, Gigi Buffon ha dimostrato di poter fare ancora la differenza, anche a 41 anni compiuti. Ma questa stagione le straordinarie qualità del portiere della Juventus erano state già sottolineate da Antonio Cassano, che qualche tempo fa, durante la trasmissione Mediaset Tiki Taka, aveva spiegato come, a suo parere, Buffon non solo si sarebbe presto ripreso un ruolo da protagonista con i bianconeri, ma sarebbe addirittura tornato in nazionale.

LA PROFEZIA. “Buffon è strano da vedersi in panchina a fare il secondo a Sczezny – aveva detto Cassano -. Secondo me va ai Mondiali in Qatar e gioca pure titolare…”.

Le parole di Fantantonio tornano di attualità oggi, dopo che il c.t. Roberto Mancini ha aperto alla possibilità di un ritorno di Buffon in azzurro, insieme a Daniele De Rossi.

“Era un’idea del presidente Gravina, che mi ha trovato d’accordo. Sarebbe bello poterla concretizzare. Europeo? Vediamo”, le parole del commissario tecnico, che immediatamente hanno scatenato le reazioni dei tifosi, molti dei quali si dicono contrari al ritorno di Buffon in nazionale.

IPOTESI RITORNO. “Con Sirigu (e non solo) in ottima forma non avrebbe molto senso schierare Buffon”, scrive Ben su Facebook, mentre Matt è più drastico: “Parlare ancora di un Buffon o di un De Rossi in azzurro è qualcosa che sfiora il ridicolo. Allora a sto punto richiamiamo pure Vieri, Maldini, Pirlo e tutta la vecchia cricca”.

Dice no anche Claudio: “Ma fatemi capire! Buffon fa il plastico su un tiro centrale e viene convocato?! Se era uomo tornava a Parma e non dove aveva già festeggiato e piagnucolato!”. “Facciamo crescere i giovani. Non destabilizziamo un ambiente che sta andando bene”, il suggerimento di Gabriele, mentre Harry sfodera il sarcasmo: “Io chiamerei anche Zoff perché affidabile”.

Ma tra i tifosi della nazionale c’è anche qualche nostalgico, come Din: “Meritano nn dimentichiamo che sono coloro che ci hanno regalato il Mondiale 2006. Onore a Daniele e Gianluigi grandi campioni”.

22-10-2019